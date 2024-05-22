МИД: США озабочены сближением России и Китая

Tекст: Ольга Никитина

Он выразил уверенность, что сигналы, прозвучавшие в ходе государственного визита Владимира Путина в Китай, «анализируются повсеместно».

Сближение России и Китая, по его словам, стало крупнейшим стабилизирующим фактором в современной международной политике, передает ТАСС.

Замминистра иностранных дел назвал визит Путина в Китай без преувеличения историческим событием. По его словам, произошел большой шаг вперед к расширению российско-китайского взаимодействия.

Вместе с тем, отметил Рябков, США не нравится все, что не поддается их контролю, они ведут закулисную работу по подрыву БРИКС – организации, которая играет значимую роль в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности в мире и активно обсуждает сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

Китайские СМИ писали ранее, что состоявшийся госвизит российского лидера Владимира Путина в Китай «подтвердил худшие страхи Запада» о сближении Москвы и Пекина.