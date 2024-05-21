ИРИ объявил финалистов второй части III Национальной премии интернет-контента

«Если в Сочи концепция строилась вокруг человека-создателя, личности, стремящейся сделать мир вокруг себя лучше, то на церемонии 30 мая главная тема – семья. Вести церемонию будут известные семейные пары, артисты выступят со своими близкими. Человек многое может создать, но его влияние и сила увеличиваются многократно, когда он живет и творит вместе со своей семьей. И речь не только про родных людей, но и про семью в более широком смысле – про народ, общество, частью которого мы все являемся», – рассказал генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

Финалистов второй части Премии ИРИ объявят в основных и тематических номинациях: «Видеоконтент до 3-х минут», «Игровой фильм», «Игровой сериал до 25 минут», «Игровой сериал более 25 минут», «Документальный проект», «Музыкальный трек», «Блог», «Дебют», «Герои нашего времени», «Проект Года учителя», «Спецпроект в интернет-СМИ», «Короткометражный фильм», «Telegram–канал», «Социальная интернет-акция», «Non-scripted проект», «Подкаст», «Журналистский проект в Интернете», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Помимо основных и тематических номинаций на церемонии будут вручены спецнаграды, среди которых – награда «Быть человеком» за «гуманизм, приверженность общечеловеческим ценностям и вклад в развитие социально значимого контента в России», а также «Люди Дела» совместно с ПСБ за «лучший проект о развитии предпринимательства и деловой активности» и другие специальные награды.

Церемония вручения премий состоится 30 мая в киноконцертном комплексе «Мосфильм».