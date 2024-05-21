Защита Иванова пожаловалась на невозможность обжаловать арест имущества

Tекст: Алексей Дегтярев

Арестовано все имущество Иванова и его родственников, включая их банковские счета, в том числе его родителей, пока неизвестно, какой суд выносил решения об аресте, сообщил представитель защиты Иванова, передает ТАСС.

По этой причине постановления об аресте не могут быть обжалованы защитой. От дальнейших комментариев собеседник отказался.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал два люксовых автомобиля и мотоцикл Иванова.