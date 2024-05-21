Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.16 комментариев
Защита Иванова пожаловалась на невозможность обжаловать арест имущества
Решения об аресте имущества родителей и близких замминистра обороны Тимура Иванова пока не обжаловали, поскольку адвокаты не смогли ознакомиться с документацией, сообщили в защите чиновника.
Арестовано все имущество Иванова и его родственников, включая их банковские счета, в том числе его родителей, пока неизвестно, какой суд выносил решения об аресте, сообщил представитель защиты Иванова, передает ТАСС.
По этой причине постановления об аресте не могут быть обжалованы защитой. От дальнейших комментариев собеседник отказался.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал два люксовых автомобиля и мотоцикл Иванова.