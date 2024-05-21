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    Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина, вызывай «Волгу»

    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    15 комментариев
    21 мая 2024, 12:42 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с главой Калмыкии Хасиковым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен во вторник провести встречу с руководителем Калмыкии Бату Хасиковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На вторник у президента запланировано несколько встреч и совещаний, одним из мероприятий станет встреча с Хасиковым, сказал Песков, передает ТАСС.

    Также во вторник глава государства проведет несколько международных телефонных переговоров. Одна международная беседа уже прошла, позже Кремль сообщит о ее результатах.

    19 мая 2024, 12:50 • Новости дня
    Политолог: Диалог России и КНДР выходит на новый уровень

    Политолог Ткаченко: Визит Путина в КНДР усилит коммуникацию Москвы, Пхеньяна и Пекина

    Политолог: Диалог России и КНДР выходит на новый уровень
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия готова к качественному улучшению отношений с КНДР. За последнее время сотрудничество между нашими странами значительно усилилось. От визита Владимира Путина в Пхеньян стоит ожидать большое число экономических и дипломатических прорывов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Кремле заявили о подготовке к визиту президента России в Северную Корею.

    «Визит Владимира Путина в КНДР будет иметь огромную значимость. Напомню, что президент России не посещал Пхеньян с 2000 года. Поэтому сам факт его приезда в Северную Корею говорит о том, что отношения двух стран вышли на качественно иной уровень. Стоит ожидать прогресса по целому ряду важных направлений», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Думаю, появятся существенные подвижки по вопросу санкционного режима в отношении КНДР. Москва всегда очень трепетно относилась к соблюдению резолюций СБ ООН. Во многом это тормозило развитие диалога с Пхеньяном. В настоящее же время наша позиция по данному вопросу претерпела кардинальные изменения», – отмечает он.

    «Россия уже заявила о том, что она не планирует вводить новые ограничения в отношении Северной Кореи. Что касается старых санкционных инициатив, то Москва не собирается их продлевать. Вполне возможно, что мы даже будем действовать в обход уже имеющихся норм, например, в вопросе поставок нефти», – подчеркивает собеседник.

    «Будут затронуты и темы строительства дополнительной транспортной инфраструктуры. Думаю, мы сумеем договориться о возведении автомобильного моста между КНДР и Россией. В настоящий момент машины из Северной Кореи могут прибыть в регионы Дальнего Востока лишь через китайскую территорию», – уточняет эксперт.

    «Соответственно, прямое сообщение значительно повысит темпы роста двусторонней торговли. Стоит обратить внимание и на тот факт, что во время визита Владимира Путина в КНР обсуждался вопрос судоходства по реке Туманная. Достичь прогресса в данном направлении без привлечения Пхеньяна невозможно», – считает собеседник.

    «Поэтому во время беседы с Ким Чен Ыном глава РФ может уговорить северокорейского лидера на строительство канала в русле водной артерии, что подарит Пекину прямой выход к Тихому океану. Возможно, будут обсуждаться и другие проблемы трехсторонних контрактов, однако заявлений об оформлении настоящего альянса не стоит», – акцентирует он.

    «Ни Пекин, ни Пхеньян не привыкли формировать полноценные союзы. В их логике гораздо проще решать имеющиеся проблемы в рамках диалога. Тем не менее визит Владимира Путина в КНДР может подарить нашим странам углубление сотрудничества, способное значительно усилить все заинтересованные стороны», – резюмирует Ткаченко.

    Ранее стало известно о подготовке визита Владимира Путина в КНДР. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопросы взаимодействия Москвы и Пхеньяна обсуждались и на недавней встрече главы государства с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, возглавляющим межправкомиссию с Северной Кореей по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    «У нас большие планы с нашими корейскими товарищами. Мы недавно выполнили часть из них, а именно: у нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР КНДР посетила большая группа из Приморского края, Калининградской области, ряда других регионов нашей страны», – цитирует его официальный сайт Кремля.

    По его словам, в настоящий момент активно обсуждаются планы по развитию селекции и сельского хозяйства. Он также отметил, что активно развивается социально-гуманитарный диалог. Так, Московский зоопарк «недавно был с визитом» в КНДР, а представители российского балета выступали в Пхеньяне.

    Напомним, последняя встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась в сентябре прошлого года. Тогда в ходе визита в Россию северокорейский лидер сумел посетить космодром Восточный, Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала достигнутые договоренности между двумя главами государств.

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    18 мая 2024, 21:16 • Новости дня
    В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею

    Песков рассказал о подготовке визита Путина в КНДР

    В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подготовка к поездке президента России Владимира Путина в КНДР «идет своим ходом», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Подготовка визита ведется своим ходом», – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

    В январе в Кремле допустили посещение Путиным Северной Кореи в обозримом будущем. Недавно российский лидер посетил с госвизитом Китай.

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    20 мая 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин назначил аудитора Счетной палаты Савельева замминистра обороны
    Путин назначил аудитора Счетной палаты Савельева замминистра обороны
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замминистра обороны и руководитель аппарата министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко освобожден от должности указом президента России Владимира Путина.

    Глава государства подписал указ об освобождении Садовенко, он вступает в силу в день его подписания, 20 мая 2024 года. Документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

    Также президент подписал указ о назначении на эту должность аудитора Счетной палаты Олега Савельева. Документ также вступает в силу 20 мая.

    В обязанности руководителя аппарата, в частности, входит организация повседневного планирования служебной деятельности министра обороны и представление ему на утверждение планов проведения мероприятий.

    Ранее Олег Савельев занимал должность аудитора Счетной палаты, куда был назначен в 2019 году по представлению президента РФ. Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. Окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). Ранее он уже работал под руководством нового министра обороны Андрея Белоусова в должности заместителя министра экономического развития. В 2014-2015 годах Савельев был министром РФ по делам Крыма в правительстве Дмитрия Медведева.

    Ранее Путин отмечал, что одной из задач нового главы Минобороны Андрея Белоусова станет внедрение инноваций в ВС России.

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    20 мая 2024, 02:48 • Новости дня
    Путин провел совещание по инциденту с вертолетом Раиси

    Путин провел совещание с участием оборонного сектора и сектора безопасности в связи с инцидентом с вертолетом Раиси

    Путин провел совещание по инциденту с вертолетом Раиси
    @ Гавриил Григоров//ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством оборонного сектора и сектора безопасности в связи с падением вертолета иранского президента Эбрахима Раиси, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    Джалали сообщил, что также присутствовал на совещании, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, советник президента Игорь Левитин и секретарь Совбеза Сергей Шойгу, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    Путин, как сообщил Джалали, заявил, что Россия «опечалена катастрофой с вертолетом». Он попросил дипломата передать руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что Москва сделает все необходимое, чтобы найти вертолет.

    Российский лидер сообщил, что в Иран направят два самолета «с 50 самыми подготовленными российскими специалистами и альпинистами в полном снаряжении».

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин «самым внимательным образом отслеживает всю информацию», касающуюся инцидента.

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    20 мая 2024, 01:00 • Новости дня
    Путин распорядился направить помощь для поиска президента Ирана

    Путин распорядился направить для помощи в поисках президента Ирана Раиси самолеты, вертолеты и спасателей

    Путин распорядился направить помощь для поиска президента Ирана
    @ Новости ТВЦ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин распорядился направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил советник российского лидера Игорь Левитин.

    Левитин провел телефонные переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Самолеты, вертолеты и спасатели направятся в Тебриз «в течение часа», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim и IRIB.

    Советник президента также рассказал, что Путин «внимательно следит за новостями с самого начала инцидента». Путин сразу же поручил пригласить посла Ирана Казема Джалали и сообщить, что Москва готова оказать любую помощь. От имени президента Левитин выразил иранскому народу «поддержку и сочувствие».

    Первый вице-президент Ирана в ответ поблагодарил «правительство, народ России и лично Владимира Путина», а также выразил надежду «на хорошие новости для народа Ирана в ближайшие часы».

    Позднее в МЧС России сообщили, что в состав группировки, которая будет направлена в Иран, войдут 47 специалистов, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105 для поиска с воздуха. В готовность приведены специалисты сводной группировки МЧС России отряда «Центроспас» и Центра «Лидер», передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин «самым внимательным образом отслеживает всю информацию», касающуюся инцидента. МЧС и Минобороны получили необходимые указания – «подготовлены вертолетные группы» и «группировка из 60 спасателей», они «готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах», сказал он.

    Press TV сообщает, что радиус зоны, в которой проводится операция по поиску вертолета сократился до 2 км.

    Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что Тегеран выражает благодарность «ряду правительств и международных организаций за сочувствие и оказанную помощь в этой поисково-спасательной операции».

    В воскресенье Раиси посетил Азербайджан. Позднее стало известно, что вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана.

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    19 мая 2024, 01:20 • Новости дня
    NYT: Китай продолжит поддерживать Россию даже под угрозой санкций Запада

    NYT: Поддержка России со стороны Китая непоколебима и будет продолжиться даже под угрозой санкций Запада

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель КНР Си Цзиньпин считает стратегическое партнерство с Россией более важным, чем потенциальные экономические потери от санкций со стороны Запада, поэтому Китай продолжит поддерживать Россию. Об этом пишет газета The New York Times анализируя итоги визита в Китай президента России Владимира Путина.

    «Спустя несколько дней после возвращения из Европы, где ему читали лекции о том, что надо обуздать Россию, (Си) использовал встречу с президентом Владимиром Путиным, чтобы донести до Запада неприятную реальность – его поддержка Путина остается непоколебимой», – приводит фрагмент публикации издания ТАСС.

    По данным издания, между двумя лидерами нет признаков значительных разногласий, поддерживать Путина Си не мешают «ни риск отчуждения от Европы», «ни санкции США, нацеленные на китайские банки».

    «Потенциальные санкции и пошлины являются приемлемой ценой его стратегического партнерства с Россией», – считает NYT.

    Газета указывает, что чем более Вашингтон оказывает давление на китайского лидера, тем увереннее Си поддерживает Путина.

    Государственный визит Владимира Путина в Китай состоялся 16–17 мая. Лидеры двух стран провели переговоры, а также неформальный обед, который длился более четырех часов.


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    20 мая 2024, 10:45 • Новости дня
    Путин назвал Раиси выдающимся политиком и другом России
    Путин назвал Раиси выдающимся политиком и другом России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.

    «Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унесшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Сейед Эбрахим Раиси, по словам Путина, был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. «Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства», – говорится в телеграмме.

    «Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке», – пообещал глава российского государства.

    Он также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. «Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты», – заключил Путин.

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    20 мая 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин освободил Левицкую с поста своего советника

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника, говорится в указе главы страны.

    Левицкая занимала этот пост с 2013 года. Прежде в разное время она была первым замруководителя аппарата правительства РФ, замминистра экономического развития, замминистра здравоохранения и социального развития, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что Путин оставил Дмитрия Пескова на должности пресс-секретаря президента.

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    18 мая 2024, 20:51 • Новости дня
    Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба от паводков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оценку ущерба гражданам от паводков нужно проводить незамедлительно, заявил президент России Владимир Путин на совещании с главами МЧС и Минприроды по борьбе со стихийными бедствиями.

    «Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба для домохозяйств, для граждан. Нужно все это осушать – и вовремя, чтобы без задержки такая оценка происходила», – поручил глава государства, передает ТАСС.

    Путин также призвал до конца лета восстановить пострадавший от паводков жилой фонд.

    «Лето пройдет быстро, – указал президент. – А нам нужно за лето по максимуму все сделать, для того чтобы восстановить жилой фонд».

    Глава МЧС Александр Куренков доложил Путину, что пострадавшим от паводков жителям Оренбургской области выплачено почти 7 млрд рублей. На сегодняшний день в России подтоплено 1373 жилых дома и 10 720 приусадебных участков, добавил он.

    Ранее заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов сообщил, что в регионе паводок затронул более 25 тыс. жилых домов и 50 тыс. приусадебных участков.

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    18 мая 2024, 15:27 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Токаевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и поздравил его с прошедшим днем рождения.

    «В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения», – говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

    Лидеры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах, подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства.

    Кроме того, российский президент поделился впечатлениями о завершившемся вчера государственном визите в Китай.

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Токаеву, отметив его вклад в сотрудничество двух стран и личные товарищеские отношения.

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    20 мая 2024, 20:25 • Новости дня
    Путин поручил ускорить подготовку долгосрочной энергетической стратегии России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Необходимо как можно быстрее подготовить долгосрочную энергетическую стратегию, заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

    Глава государства напомнил, что еще два года назад на отраслевом совещании поручил правительству РФ разработать и утвердить долгосрочную энергетическую стратегию. «Прошу эту работу ускорить и максимально оперативно ее завершить», – обратился он к участникам совещания, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул, что «устойчиво растет потребление электрической энергии. По его словам, с начала этого года, если сравнить с аналогичным периодом прошлого, этот прирост составил 6,1%. Он отметил, что этот показатель «отражает общие позитивные тенденции в экономике, производстве».

    Ранее российский лидер заявил, что отечественный ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции.

    В понедельник Путин проводит совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

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    18 мая 2024, 14:29 • Новости дня
    Ушаков: «Химия» между Путиным и Си Цзиньпином усилилась после встречи в Пекине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неформальная встреча российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине прошла успешно, по итогам переговоров «химия» между ними упрочнилась, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, встреча прошла в очень благожелательной атмосфере, главы государств находились в хорошем настроении и «очень успешно друг с другом переговорили», передает РИА «Новости».

    Во время неформального обеда также была расслабленная атмосфера, «которая помогает лучше друг друга понимать, шутить, рассказывать разные истории», добавил помощник российского лидера.

    «То есть «химия» упрочилась в конце концов», – заявил он.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил много важных тем с Си Цзиньпином.

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    20 мая 2024, 20:18 • Новости дня
    Путин заявил о стабильном развитии отечественного ТЭК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отечественный топливно-энергетический комплекс (ТЭК) развивается стабильно, несмотря на санкции, заявил российский лидер Владимир Путин на профильном совещании в Кремле.

    Как указал Путин, «несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональном энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно, открывает новые экспортные направления», передает ТАСС.

    «Отечественный ТЭК <…> надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности», – сказал он. «Экономика растет, потребности увеличиваются, и они обеспечиваются ТЭК», – добавил российский лидер.

    Глава государства также сообщил о небольшом снижении добычи нефти в РФ, что связано с добровольным сокращением по договоренностям с ОПЕК+, но показатели стабильны. «Например, с начала текущего года валовая добыча нефти составила 195,7 млн тонн, что незначительно – на 1,8% – меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    А вот добыча газа в РФ за январь – апрель составила 246,4 млрд кубометров, по его словам, это на 8% больше аналогичного периода прошлого года.

    В понедельник Путин проводит совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

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    20 мая 2024, 19:50 • Новости дня
    Путин провел совещание по развитию топливно-энергетического комплекса

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский лидер Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

    Отмечается, что мероприятие проходит в Кремле, передает ТАСС.

    В совещании приняли участие вице-премьер Александр Новак, замруководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава Газпрома Алексей Миллер.

    Ранее Путин поручил правительству обеспечить финансирование амбициозного проекта по развитию космической ядерной энергетики.

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    21 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского

    Песков напомнил о позиции Путина касательно вопроса легитимности Зеленского

    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Позицию Москвы касательно легитимности работы Владимира Зеленского на посту президента Украины четко озвучил российский лидер Владимир Путин, после 20 мая мнение Кремля остается прежним, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, позиция Москвы была изложена президентом России, все это четко слышали, она не изменилась, передает ТАСС.

    Накануне в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Ранее в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

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      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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