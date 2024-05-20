Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Захарова назвала судебный процесс над Ассанжем экзекуцией журналиста
Процесс над основателем WikiLeaks журналистом Джулианом Ассанжем – это экзекуция, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова, комментируя разрешение Высокого суда Англии и Уэльса в Лондоне журналисту оспорить решение о выдаче США, заявила, что такое решение сложно назвать «решением в пользу Ассанжа», передает ТАСС.
По ее мнению, это «продолжающаяся экзекуция» над журналистом.
Ранее суд в Британии разрешил Ассанжу оспорить решение о его экстрадиции в США. В апреле президент США Джо Байден заявлял, что американские власти рассматривают просьбу властей Австралии прекратить судебное преследование Ассанжа.