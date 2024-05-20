Захарова назвала судебный процесс над Ассанжем экзекуцией журналиста

Tекст: Алексей Дегтярев

Захарова, комментируя разрешение Высокого суда Англии и Уэльса в Лондоне журналисту оспорить решение о выдаче США, заявила, что такое решение сложно назвать «решением в пользу Ассанжа», передает ТАСС.

По ее мнению, это «продолжающаяся экзекуция» над журналистом.

Ранее суд в Британии разрешил Ассанжу оспорить решение о его экстрадиции в США. В апреле президент США Джо Байден заявлял, что американские власти рассматривают просьбу властей Австралии прекратить судебное преследование Ассанжа.