Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.0 комментариев
Главу астраханского реготделения «Родины» Григоряна осудили за вымогательство
Помощника главы Астрахани и председателя регионального отделения партии «Родина» Карена Григоряна признали виновным в вымогательстве свыше 4,5 млн рублей у директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко, сообщил адвокат Григоряна Алексей Цаплин.
Хамовнический райсуд признал Григоряна виновным по статье «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере», сказал Цаплин ТАСС.
Он пояснил, что его клиента осудили на семь лет колонии строгого режима.
Прокуратура требовала для Григоряна семь с половиной лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.