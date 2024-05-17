МИД Литвы выразил протест российскому дипломату

Выставку «Россия» посетил 13-миллионный гость

Татьяна Ясюкович приехала в Москву в гости к родственникам. Поздравили юбилейного посетителя на стенде Кировской области.

«Я живу в Сургуте, нахожусь на заслуженном отдыхе и очень часто приезжаю в Москву, поскольку здесь живет семья одной из моих дочерей, двое прекрасных внуков. И когда я приезжаю, стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на выставке уже в третий раз», – рассказала она.

Ее дочь пояснила, что они с семьей любят путешествовать на машине по России.

«Мы обожаем путешествия – стараемся каждый год выезжать, в том числе на машине. В последние четыре года приоритетом, конечно, стала Россия – объехали очень много мест. Но через Кировскую область наши маршруты никогда не лежали, поэтому мы с огромным удовольствием ее посетим. Спасибо огромное», – поделилась впечатлениями Анастасия Ясюкович.

Семью поздравила генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

«Сегодня у нас большой праздник! Татьяна Витальевна из Сургута стала 13-миллионным посетителем выставки. Она приехала к нам уже в третий раз. Для нас это самый большой комплимент. Спасибо огромное. Всей вашей семье мы дарим подарок. Пусть это приключение станет незабываемым для вас, вдохновив на всю жизнь. Скоро у нас откроется фестиваль «Будущее в цветах». Начиная с 21 мая выставка превратится в настоящий цветочный сад. Очень ждем вас в четвертый раз», – отметила Виртуозова.

В программе поездки – посещение фабрики больших матрешек и музея знаменитых художников братьев Васнецовых, экскурсия в Космоцентр и планетарий. Также запланировано посещение сыроварни, где гости ознакомятся с разнообразием сыров региона. Кроме того, 13-миллионный гость посетит вотчину Воеводы Вятского, побывает на экскурсии в конном дворе воеводы и прокатится на лошадях.

«Наш регион, наш город в этом году будут отмечать свое 650-летие. Мы будем рады видеть вас на нашей сказочной земле. Вятка покажет вам все свое чудесное многообразие – вы посетите лучший в России и единственный музей шоколада, познакомитесь с нашей замечательной архитектурой. Все расходы мы берем на себя, мы вас приглашаем и ждем», – отметил заместитель председателя правительства Кировской области Евгений Габсаматов.

12-миллионным победителем 4 апреля стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Она приезжала на выставку вместе с мужем Павлом и двумя детьми. Гости получили подарок от дирекции выставки «Россия» и правительства Тульской области.