СК заочно предъявил обвинение бывшему замминистра обороны Украины Мехеду

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что ими осуществлялось общее руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе, из-за которой ранены и погибли 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры.

В СК отметили, что принимаются меры к их розыску и аресту.

Также следствие сообщило, что документирует все больше информации о действиях на стороне ВСУ наемников из разных стран. Так, уголовное преследование осуществляется в отношении 658 иностранцев из 49 государств.

В частности, завершено расследование еще двух уголовных дел, по которым заочно привлечены к уголовной ответственности наемник из Финляндии Топи Хухтала и наемник из Грузии Шота Деметрашвили.

Кроме того, Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела о подрыве автомобиля главы военно-гражданской администрации пгт Михайловка Запорожской области Ивана Сушко. Обвинение в терроризме предъявлены В. Тетереву, А. Ляховченко, Д. Смоле, А. Кириченко и Д. Новикову, которые действовали по указанию сотрудников СБУ. По данным СК, в ближайшее время они предстанут перед судом.

Ранее российские следователи в рамках уголовного дела о наемничестве объявили в федеральный и международный розыск американца Троя Оффенбекера, гражданина Израиля Дениса Десятника и молдаванина Станислава Гибадулина, воевавших на стороне ВСУ.