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    Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    6 комментариев
    15 мая 2024, 18:51 • Новости дня

    Эксперт: Новым врио губернаторов придется решать задачи из майского указа Путина

    Политолог Данилин: Новые врио губернаторов знакомы со спецификой своих регионов

    Эксперт: Новым врио губернаторов придется решать задачи из майского указа Путина
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Большинство из назначенных в среду врио губернаторов являются выходцами из этих регионов, а поэтому хорошо знают их специфику. Многие из них – выпускники или слушатели «Школы губернаторов», имели опыт работы на федеральном уровне, а поэтому обладают всеми необходимыми для руководства региона компетенциями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин подписал указ о назначении врио губернаторов пяти регионов России.

    «Несмотря на то что специфика вверенных управленцам областей и краев значительно отличается друг от друга, им предстоит работать над амбициозными задачами, поставленными Владимиром Путиным на новый президентский срок. Они отражены и в послании президента Федеральному собранию и в так называемом майском указе. Думаю, врио губернаторов сумеют оправдать доверие, которое выражено им со стороны главы государства», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа. 

    Он отметил, что большинство назначенных врио губернаторов являются выходцами из регионов, которые они возглавили. «Не понаслышке с Кемеровской областью знаком Илья Середюк. Долгое время он занимал здесь принципиально важные посты. Ему удалось поработать как в мэрии регионального центра, так и в аппарате губернатора. В общем, большинство местных жителей хорошо оценивают плоды его трудов. Думаю, назначение президента они восприняли в положительном ключе», – считает эксперт.

    «Алексей Смирнов также является выходцем из вверенной ему Курской области. Длительный срок он трудился на благо Курска. Однако затем его повысили до московских должностей, где он проявил себя более чем достойно, а затем он вернулся в свой регион и работал заместителем губернатора. Думаю, ему удастся использовать столь богатый опыт во благо Курской области», – поясняет Данилин.

    Дмитрий Миляев также работал на руководящих позициях в Тульской области. «Он был как министром сельского хозяйства, так и заместителем председателя местного правительства. Позже состоял в аппарате губернатора, где курировал социальную сферу, образование, здравоохранение и культуру. Этот человек имеет комплексное понимание своего региона», – говорит собеседник.

    Алексей Беспрозванных, который получил возможность возглавить Калининградскую область, проделал внушительный карьерный путь, напоминает политолог: «С 2016 по 2017 год он возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга, а позже стал и заместителем главы данного ведомства».

    «Интересным выглядит назначение Дмитрия Демешина на должность главы Хабаровского края. Он строил свою карьеру в прокуратуре, однако по службе ему часто приходилось иметь дела с Дальним Востоком. Он является выпускником третьего потока «Школы губернаторов», где продемонстрировал крайне хорошие управленческие качества», – акцентирует эксперт.

    По его мнению, все назначенные на должность врио глав регионов имеют широчайшие компетенции, которые позволят им эффективно взаимодействовать со всеми уровнями власти. «Кадровая политика президента направлена на регулярную ротацию руководителей, это позволяет поддерживать субъектам страны высокие темпы развития. Особенное внимание стоит уделить «Школе губернаторов» – образовательному проекту Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Она давно стала кузницей кадров для всех уровней власти в России. И такая репутация у нее появилась не на пустом месте. Многие врио являются ее выпускниками», – подчеркнул политолог.

    «Новые назначения на должность врио губернаторов пяти российских регионов в очередной раз доказали эффективность кадровой политики президента. Владимиру Путину удалось создать систему не просто отбора лучших из лучших, но и постепенного взращивания рассудительных и сильных руководителей», – отметил Данилин.

    Ранее Владимир Путин подписал серию указов о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах России. Данное решение принято на фоне того, что их предшественники были сняты с постов главы субъектов в связи с переходом на посты федерального уровня.

    Врио руководителя Курской области стал 59-летний Алексей Смирнов. В последние годы он занимал должность первого вице-губернатора этого региона. В настоящий момент он проходит обучение на шестом потоке проекта РАНХиГС «Школа губернаторов».

    Дмитрий Демешин был назначен на пост врио главы Хабаровского края. В 1997 году он окончил Саратовскую государственную академию права и стал помощником Коломенского городского прокурора Московской области. С 2014 года он работал в Центральном аппарате Генпрокуратуры, а в 2019-м занял пост заместителя главы этого органа. За время своей карьеры вел многие резонансные дела всероссийского масштаба.

    Тульскую область возглавит Дмитрий Миляев. С 2014-го он был министром сельского хозяйства региона. С 2019-го по 2022 год возглавлял администрацию Тулы, после чего был назначен первым заместителем губернатора данного субъекта.

    Алексей Беспрозванных назначен руководителем Калининградской области. В 2012 году он занял пост вице-премьера Воронежской области, а через четыре года возглавил департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга. В скором времени он возглавил и само ведомство.

    Кемеровскую область возглавил 48-летний Илья Середюк. До назначения он трудился на должности вице-губернатора. Как и Алексей Смирнов, в настоящий момент обучается на шестом потоке «Школы губернаторов».

    15 мая 2024, 15:41 • Новости дня
    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны

    Путин: Назначение Белоусова в Минобороны связано с ростом военных расходов

    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.

    «Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что в условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы с минимальными человеческими потерями.

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    15 мая 2024, 08:20 • Новости дня
    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS

    Минобороны: Российская система ПВО сбила десять ракет ATACMS над Крымом

    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за минувшую ночь сбила десять ракет ATACMS над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны.

    По данным оборонного ведомства, российская ПВО сбила в ночь на среду десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, а также французские управляемые авиабомбы Hammer, американские противорадиолокационные ракеты HARM, крупнокалиберные реактивные снаряды и беспилотники над Крымом, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что система ПВО сбила за ночь 17 беспилотников над российской территорией.

    Коментарии (17)
    15 мая 2024, 10:18 • Новости дня
    Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов

    Четверо из пяти новых врио губернаторов прошли «школу губернаторов»

    Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в среду подписал серию указов, которыми назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах России. Их предшественники перешли на работу на федеральный уровень.

    Так, Путин назначил Алексея Смирнова врио губернатора Курской области, Дмитрия Демешина – врио главы Хабаровского края, Алексея Беспрозванных – врио губернатора Калининградской области, Дмитрия Миляева – врио губернатора Тульской области, Илью Середюка – врио главы Кемеровской области.

    Алексею Смирнову 50 лет. Окончил Курский государственный сельскохозяйственный институт, в последние годы работал первым вице-губернатором Курской области. Проходит обучение на шестом потоке «школы губернаторов».

    Дмитрий Демешин родился в 1976 году. В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права и стал помощником Коломенского городского прокурора Московской области. Работал в Щелковской и Мытищинской прокуратурах. В 2008–2014 годах был зампрокурора Ростовской области и прокурором Калужской области.

    С 2014 года работал в Центральном аппарате Генпрокуратуры, а в 2019 году занял пост заместителя генпрокурора. Подавал иск об обращении в доход государства имущества производителя макарон «Макфа», возглавлял группу гособвинителей по делу «крабового короля» с Сахалина Олега Кана, занимался делом обвиненного во взятке экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова. Выпускник третьего потока «школы губернаторов».

    Дмитрию Миляеву 48 лет. С 2014 года он был министром сельского хозяйства региона. С 2019-го по 2022 год работал главой администрации Тулы, после чего был назначен первым заместителем губернатора Тульской области.

    Алексею Беспрозванных 44 года, родился в казахстанском Лениногорске, в 2002 году окончил Алтайский государственный технический университет, позже получил еще одно высшее. Работал в Барнауле, в том числе в ОАО «МТС», затем в Новосибирске и Воронеже. В 2012 году стал вице-премьером Воронежской области. В 2016 году возглавил департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга, а через год стал замминистра. Увлекается хоккеем, горными лыжами и плаванием, женат, воспитывает двоих сыновей. Является выпускником первого потока «школы губернаторов».

    48-летний Илья Середюк до назначения занимал пост первого вице-губернатора, в настоящее время, как и Алексей Смирнов, обучается на шестом потоке «школы губернаторов».

    Таким образом, четверо из пяти новых временно исполняющих обязанности губернаторов – выпускники или слушатели «школы губернаторов», программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

    Ранее сообщалось, что выборы губернатора Тульской области в связи с уходом Алексея Дюмина на должность помощника президента России пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года.

    Коментарии (9)
    14 мая 2024, 21:42 • Новости дня
    Путин утвердил новый состав правительства
    Путин утвердил новый состав правительства
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства страны и директоров служб.

    Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Ранее во вторник Государственная дума в ходе пленарного заседания одобрила предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры федеральных министров. До этого были утверждены кандидатуры вице-премьеров.

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    15 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS

    Военный эксперт Леонков: Российские системы ПВО демонстрируют растущую эффективность в отражении ударов ATACMS

    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обстрел полуострова Крым с применением ракет ATACMS в очередной раз продемонстрировал слаженность и эффективность российских систем ПВО. Несмотря на грозную репутацию боеприпаса, российские военные успешно адаптируются к противостоянию с этой угрозой, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские системы ПВО РФ отразили атаку ВСУ по территории Крыма.

    «Атака по Крыму, предпринятая противником в ночь на среду, оказалась достаточно масштабной. Скорее всего, наземные комплексы, с которых и запускались ракеты ATACMS, были расположены в районе между Одессой и Николаевым. Судя по всему, удары планировались долго, а в выборе целей ВСУ помогали их западные союзники», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что в рамках атаки были задействованы системы искусственного интеллекта. Скорее всего, с их помощью и осуществлялось наведение боеприпасов на интересующие Украину объекты. Все это в совокупности сделало процесс противодействия обстрелу невероятно сложным», – подчеркивает он.

    «Тем не менее, ВС РФ в очередной раз продемонстрировали поразительную слаженность и эффективность. Несмотря на то, что ракеты ATACMS имеют весьма грозную репутацию, мы в кратчайшие сроки сумели приспособиться к противостоянию с ними. Как показала практика, в настоящий момент мы способны выдерживать натиск даже десяти этих боеприпасов», – отмечает собеседник.

    «Добиться этого удалось за счет использования комплексов ПВО, имеющих возможность достаточно быстро менять позицию. Таким образом, наши военные при необходимости могут усилить направление, по которому приходится основная сила удара. Данная тактика получила название инициативной эшелонированной системы противовоздушной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Однако, несмотря на безусловные успехи российской армии, важно помнить, что ПВО не может обеспечить стопроцентную безопасность той или иной территории. В конфликте всегда присутствует определенный элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо всегда сохранять бдительность и неустанно работать по совершенствованию средств обороны», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Крыма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. По данным ведомства, над территорией полуострова было уничтожено десять американских оперативно-тактических боеприпасов ATACMS.

    После обстрела в Севастополе были обнаружены несдетонировавшие части ликвидированных ракет. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей города проявить максимальную осторожность и не прикасаться к подозрительным предметам, лежащим на улице.

    Речь идет о подзарядных боеприпасах М74, представляющих собой стальную оболочку, наполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью они также выпускают стальные детали, содержащиеся внутри конструкции. Радиус поражения модели составляет приблизительно 15 метров.

    Помимо Крыма, атака ВСУ затронула и другие регионы России. Так, над территорией Белгородской области были уничтожены две противорадиолокационные ракеты  HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. В Курской области ликвидировали пять беспилотников, а в Брянской перехваченными оказались три дрона.

    Ранее британский министр обороны Грант Шаппе подтвердил, что у Украины имеется разрешение Лондона на использование оружия королевства для нанесения ударов по территории Крыма.

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    15 мая 2024, 04:05 • Новости дня
    Путин: Россия планирует войти в четверку мировых экономик

    Путин рассказал о планах России войти в четверку мировых экономик

    Путин: Россия планирует войти в четверку мировых экономик
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа, в котором рассказал о целях России, отношениях с Западом и сотрудничестве с Китаем.

    «Мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркул, что это невозможно без устойчивого повышения уровня оплаты труда. Для этого планируется наращивать производительность за счет фронтального внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации.

    Одновременно власти будут заниматься подготовкой «грамотных, современно мыслящих специалистов».

    При этом Путин напомнил, что Россия переживает непростые времена из-за действий западных стран.

    «Западные элиты упорно пытаются «наказать» Россию, изолировать и ослабить ее, снабжают киевские власти деньгами и оружием... Угрожают расчленить нашу страну... Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов», – напомнил Путин.

    Президент подчеркнул, что Россия открыта к диалогу по Украине: «Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине».

    Однако, по словам Путина, переговоры должны учитывать интересы России и обеспечивать ей гарантии безопасности.

    Ненадежность таких гарантий Путин назвал серьезной проблемой.

    «Главная проблема – это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а «порядок, основанный на правилах», о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает», – подчеркнул Путин.

    В то же время российский президент напомнил, что Земля – это общий дом всего человечества, и все его жители имеют равные права.

    Также Путин рассказал о задачах, стоящих перед новым составом правительства России, среди которых развитие регионов страны и решение демографических проблем.

    Коментарии (16)
    15 мая 2024, 16:46 • Новости дня
    Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
    Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совета безопасности России, будет также курировать комиссию ВПК и обеспечивать сотрудничество с зарубежными странами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

    «Министр обороны, который покинул этот пост, кроме исполнения обязанностей секретаря Совета безопасности будет вести и комиссию ВПК, которая функционирует при президенте, и будет заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами», – приводит его слова ТАСС.

    По мнению Путина, Шойгу «как никто другой понимает необходимость обеспечивать обязательства перед партнерами в сфере поставки вооружений и военной техники на внешний рынок».

    «С учетом того, что в первую очередь мы должны обеспечить потребности наших Вооруженных сил, это сочетание очень тонкое, важное. Сергей Кужугетович вместе с министерством обороны, с руководством министерства обороны, вместе с начальником Генерального штаба будет заниматься в том числе и этой работой», – добавил Путин.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что при экс-министре обороны Сергее Шойгу была сформирована современная система вооруженных сил.

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    15 мая 2024, 10:09 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Татарстаном

    Минобороны: Украинский беспилотник сбит над Татарстаном

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО своевременно обнаружила и перехватила беспилотник ВСУ над территорией Татарстана, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в 7.30 дежурные средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана.

    По данным оборонного ведомства, беспилотник не достиг целей. Инцидент не привел к пострадавшим и разрушениям.

    Ранее стало известно, что власти Татарстана привели все службы в режим повышенной готовности.

    Коментарии (7)
    15 мая 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин поблагодарил Шойгу за создание современных вооруженных сил
    Путин поблагодарил Шойгу за создание современных вооруженных сил
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с командующими военных округов выразил благодарность секретарю Совета безопасности России, экс-министру обороны Сергею Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил страны.

    «Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, по приданию им нового облика. Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается, в том числе, применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что при экс-министре обороны Сергее Шойгу была сформирована современная система вооруженных сил.

    Коментарии (10)
    15 мая 2024, 00:53 • Новости дня
    Путин призвал новый кабмин к реализации намеченных планов

    Путин встретился с новыми министрами правительства и призвал их к реализации намеченных планов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин встретился с новым составом кабинета министров и призвал серьезно отнестись к реализации намеченных планов.

    «Впереди у нас много задач», – сказал глава государства, отметив, что в ходе обсуждения кандидатур в Госдуме говорили о состоянии отраслей и о том, что нужно сделать для реализации планов, передает ТАСС

    Путин также выразил уверенность, что новый состав правительства, укрепленный за счет губернаторского корпуса, обеспечит преемственность госпрограмм и национальных проектов.

    Президент сообщил, что подписал указ о награждении госнаградами членов предыдущего состава кабмина.

    Коментарии (3)
    15 мая 2024, 07:37 • Новости дня
    В Ростовской области на топливной базе прогремели два взрыва

    Губернатор Ростовской области Голубев: На топливной базе прогремели два взрыва

    Tекст: Александра Юдина

    Два взрыва произошли на топливной базе в Пролетарском районе Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    В своем Telegram-канале он указал, что на топливной базе в Пролетарском районе после прилета двух украинских дронов произошло два взрыва. Возгорания нет. Обошлось без пострадавших.

    Ранее в Белгородской области были сбиты несколько воздушных целей, пострадали два человека.

    Коментарии (0)
    15 мая 2024, 02:52 • Новости дня
    Путин: Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня в истории

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли наивысшего уровня за всю историю.

    «Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться», – сказал Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, передает ТАСС

    Российский лидер подчеркнул, что взаимодействие России и КНР не зависит от идеологии и политической конъюнктуры.

    По его словам, «многоплановое развитие – осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран».

    Путин также отметил успехи в торгово-экономическом взаимодействии России и Китая, упомянул о тесном сотрудничестве в инновационных областях, а также рассказал о целях председательства России в БРИКС.

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    14 мая 2024, 23:36 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с новым кабмином

    Президент России Владимир Путин назначил встречу с новым кабинетом министров на 14 мая

    Президент РФ Владимир Путин встретится с новым кабинетом министров вечером во вторник, 14 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Да. Ждем такую встречу», – передает слова Пескова ТАСС.

    Ранее во вторник кандидатуры вице-премьеров и министров были утверждены в Госдуме, а по руководителям силовых ведомств и МИД состоялись консультации в Совете Федерации. После этого глава государства подписал указы об их назначении.

    Коментарии (2)
    15 мая 2024, 14:49 • Новости дня
    Путин встретился с покинувшей кабмин Абрамченко

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин проводит встречу с Викторией Абрамченко, которая в прошлом составе правительства работала в ранге курирующего экологию и АПК вице-премьера.

    «Хочу вас поблагодарить за работу в правительстве. Вы много сделали – знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой. Любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание», – отметил Путин.

    «Предлагаю поговорить о будущей вашей работе – есть варианты. Конечно, хочу вас поздравить с государственными наградами», – сказал президент. «Потом это все сделаем, как положено, в рабочем режиме и в торжественной обстановке», – пообещал глава государства.

    Владимир Путин накануне заявил о планах встретиться с покинувшими правительство министрами и вице-премьерами. Президент намеревался поблагодарить их за работу и договориться, «как и где они могли бы применить все свои знания и навыки». Эта встреча с покинувшим пост членом прошлого правительства – первая из трех запланированных, передает ТАСС.

    48-летняя Абрамченко работала в правительстве с 2020 года и покинула кабмин в связи с переходом на другую работу. На посту вице-премьера ее сменил министр сельского хозяйства в прошлом кабинете Дмитрий Патрушев. До назначения зампредом правительства Абрамченко возглавляла Росреестр, а перед этим работала в Минсельхозе.

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    15 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин встретился с покинувшим кабмин экс-главой Минэнерго Шульгиновым

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с Николаем Шульгиновым, занимавшим пост министра энергетики в прошлом составе правительства.

    Путин накануне заявил о планах встретиться с покинувшими правительство министрами. Президент намеревался поблагодарить их за работу и договориться, «как и где они могли бы применить все свои знания и навыки», передает ТАСС.

    72-летний Шульгинов возглавил Минэнерго в ноябре 2020 года, сменив получившего повышение до вице-премьера Александра Новака. До этого он руководил «Русгидро».

    Кроме того, в среду Путин встретился с Викторией Абрамченко, которая в прошлом составе правительства работала в ранге курирующего экологию и АПК вице-премьера.

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