Эксперт: Новым врио губернаторов придется решать задачи из майского указа Путина

Политолог Данилин: Новые врио губернаторов знакомы со спецификой своих регионов

Tекст: Олег Исайченко

«Несмотря на то что специфика вверенных управленцам областей и краев значительно отличается друг от друга, им предстоит работать над амбициозными задачами, поставленными Владимиром Путиным на новый президентский срок. Они отражены и в послании президента Федеральному собранию и в так называемом майском указе. Думаю, врио губернаторов сумеют оправдать доверие, которое выражено им со стороны главы государства», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.



Он отметил, что большинство назначенных врио губернаторов являются выходцами из регионов, которые они возглавили. «Не понаслышке с Кемеровской областью знаком Илья Середюк. Долгое время он занимал здесь принципиально важные посты. Ему удалось поработать как в мэрии регионального центра, так и в аппарате губернатора. В общем, большинство местных жителей хорошо оценивают плоды его трудов. Думаю, назначение президента они восприняли в положительном ключе», – считает эксперт.

«Алексей Смирнов также является выходцем из вверенной ему Курской области. Длительный срок он трудился на благо Курска. Однако затем его повысили до московских должностей, где он проявил себя более чем достойно, а затем он вернулся в свой регион и работал заместителем губернатора. Думаю, ему удастся использовать столь богатый опыт во благо Курской области», – поясняет Данилин.

Дмитрий Миляев также работал на руководящих позициях в Тульской области. «Он был как министром сельского хозяйства, так и заместителем председателя местного правительства. Позже состоял в аппарате губернатора, где курировал социальную сферу, образование, здравоохранение и культуру. Этот человек имеет комплексное понимание своего региона», – говорит собеседник.

Алексей Беспрозванных, который получил возможность возглавить Калининградскую область, проделал внушительный карьерный путь, напоминает политолог: «С 2016 по 2017 год он возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга, а позже стал и заместителем главы данного ведомства».



«Интересным выглядит назначение Дмитрия Демешина на должность главы Хабаровского края. Он строил свою карьеру в прокуратуре, однако по службе ему часто приходилось иметь дела с Дальним Востоком. Он является выпускником третьего потока «Школы губернаторов», где продемонстрировал крайне хорошие управленческие качества», – акцентирует эксперт.



По его мнению, все назначенные на должность врио глав регионов имеют широчайшие компетенции, которые позволят им эффективно взаимодействовать со всеми уровнями власти. «Кадровая политика президента направлена на регулярную ротацию руководителей, это позволяет поддерживать субъектам страны высокие темпы развития. Особенное внимание стоит уделить «Школе губернаторов» – образовательному проекту Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Она давно стала кузницей кадров для всех уровней власти в России. И такая репутация у нее появилась не на пустом месте. Многие врио являются ее выпускниками», – подчеркнул политолог.

«Новые назначения на должность врио губернаторов пяти российских регионов в очередной раз доказали эффективность кадровой политики президента. Владимиру Путину удалось создать систему не просто отбора лучших из лучших, но и постепенного взращивания рассудительных и сильных руководителей», – отметил Данилин.

Ранее Владимир Путин подписал серию указов о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах России. Данное решение принято на фоне того, что их предшественники были сняты с постов главы субъектов в связи с переходом на посты федерального уровня.

Врио руководителя Курской области стал 59-летний Алексей Смирнов. В последние годы он занимал должность первого вице-губернатора этого региона. В настоящий момент он проходит обучение на шестом потоке проекта РАНХиГС «Школа губернаторов».

Дмитрий Демешин был назначен на пост врио главы Хабаровского края. В 1997 году он окончил Саратовскую государственную академию права и стал помощником Коломенского городского прокурора Московской области. С 2014 года он работал в Центральном аппарате Генпрокуратуры, а в 2019-м занял пост заместителя главы этого органа. За время своей карьеры вел многие резонансные дела всероссийского масштаба.

Тульскую область возглавит Дмитрий Миляев. С 2014-го он был министром сельского хозяйства региона. С 2019-го по 2022 год возглавлял администрацию Тулы, после чего был назначен первым заместителем губернатора данного субъекта.

Алексей Беспрозванных назначен руководителем Калининградской области. В 2012 году он занял пост вице-премьера Воронежской области, а через четыре года возглавил департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга. В скором времени он возглавил и само ведомство.

Кемеровскую область возглавил 48-летний Илья Середюк. До назначения он трудился на должности вице-губернатора. Как и Алексей Смирнов, в настоящий момент обучается на шестом потоке «Школы губернаторов».