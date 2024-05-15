Эксперты «АБА КОНФ 2024» обсудили развитие отечественных онлайн-площадок

Tекст: Александра Юдина

Начальник Управления правового обеспечения, международного и общего взаимодействия Роскомнадзора Мария Смелянская сообщила, что в 2024 году за нарушения процедуры учета рекламы в интернете было вынесено 75 постановлений о привлечении к административной ответственности.

Она подчеркнула, что по итогам вынесенных постановлений было начислено 4,7 млн рублей штрафов, из которых оплачен 1 млн. Эксперт уточнила, что участников рынка штрафовали за непредоставление сведений о рекламе и отсутствие идентификатора.

Эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов отметил достаточно низкое количество административных дел по сравнению с масштабами рынка и позитивно отозвался о работе Роскомнадзора, подчеркнув готовность ведомства формировать публичную базу административных дел.

«Нельзя не отметить, что порядка 70 административных дел за первую половину 2024 года – это совсем немного, если смотреть на масштабы всего рынка. Очень хорошо и то, что многие дела закрываются регулятором «за малозначительностью». Тем не менее нужно стремиться к тому, чтобы максимально упрощать и автоматизировать маркировку рекламы, приближая ее по степени простоты к взаимодействию граждан с налоговыми органами», – сказал он.

Капранов также добавил, что крайне важно снимать серые зоны в регулировании, устраняя недопонимание между участниками рынка и регуляторами.

«На мой взгляд, именно эти задачи – то, в чем РОЦИТ уже сегодня принимает участие. И в будущем это участие будет все более активным», – подчеркнул он.

Тема трендов продолжилась на сессии «Платформа маминой подруги. Как развиваются российские социальные сети, их стратегия, блогеры и потенциал развития».

Рассказывая о трендах будущего, креативный директор LOOKY Артем Коновалов отдельно остановился на метавселенных и новых форматах подачи рекламы, отметив популярность «лампового контента».

Помимо этого, представители молодых отечественных онлайн-площадок поделились успехами, которые они достигли с момента запуска. В частности, директор по маркетингу видеоплатформы NUUM Юлия Калинцева сообщила, что реальный результат по посещаемости многократно превысил планируемый.

«Мы запустились 1 декабря 2023 года. План первого месяца был 1 млн пользователей, но мы ошиблись. Аудитория за месяц составила более 2 млн. Сейчас с нами более 5 млн, из которых 40 тыс. авторов, и они прибавляются со страшной скоростью, которую мы не ожидали», – рассказала она.

Также эксперты анонсировали запуск первого пилотного потока NUUMLAB – четырехнедельного акселератора для начинающих блогеров.