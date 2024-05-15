Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.0 комментариев
ВСУ при отступлении из Харьковской области начали минировать дома
Марочко: ВСУ при отступлении из Харьковской области минируют дома мирных жителей
Подразделения ВСУ, отступая из населенных пунктов Харьковской области, активно минируют жилые дома и подвалы, в которых укрывались от обстрелов мирные жители, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, в Харьковской области выявлены многочисленные факты минирования и установки мин-ловушек ВСУ в местах, где могут пострадать мирные граждане, в частномти, в подвалах домов, в которых от обстрелов укрывались люди, передает ТАСС.
Марочко отметил, что для минирования местности украинские войска используют натовские мины, производства Германии, Франции и США. Он добавил, что даже под извлекаемые ВСУ устанавливают дополнительные заряды.
Ранее экс-посол Украины в США (2016–2019 годы) Валерий Чалый заявил, что продвижение российских войск на Харьковском направлении ставит вопрос о необходимости выхода Киева из «Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении».