Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Шадаев подтвердил планы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией
Отмена роуминга между Россией и Белоруссией планируется, обсуждения пока идут, заявил кандидат на должность министра цифрового развития Максут Шадаев на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что стоимость роуминга снижена в десятки раз, передает ТАСС.
Шадаев добавил, что сейчас идут обсуждения о полной отмене роуминга с белорусскими профильными ведомствами.
Напомним, в 2021 году Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства.