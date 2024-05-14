Фальков: Мы возрождаем отечественную программу научного приборостроения

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия возрождает отечественную программу научного приборостроения, передает РИА «Новости». Фальков добавил, что в Советском Союзе была отрасль научного приборостроения, во многом утерянная, и сейчас каждый год на это выделяется не менее 4 млрд, и за несколько лет программа будет восстановлена полностью.

Он отметил, что в России сейчас идет обновление приборной базы научных организаций, которая реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты». Фальков отметил, что задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным по обновлению приборной базы в ведущих научных организациях до 50% к концу 2024 года, уже перевыполнена – сейчас обновлено до 55% приборов, а к концу года их доля дойдет до 60%.

Ранее Фальков отчитался о подготовке кадров по ключевым направлениям развития страны.