Фальков отчитался о подготовке кадров по ключевым направлениям развития страны

Tекст: Ольга Иванова

В Telegram-канале правительства говорится, что серьезный вклад в поддержку передовых научных школ вносит программа «Мегагранты». В этом году соответствующий конкурс проводится в десятый, юбилейный раз. В рамках основного конкурса сумма мегагрантов выросла до 100 млн рублей в год. Впервые поддержка предусмотрена для молодых исследователей – по 15 млн рублей в год.

Также, по словам министра, в исследовательских организациях продолжается обновление научного оборудования. В декабре 2023 года доля обновленного оборудования превысила 50%, а до конца этого года составит порядка 60%. Не менее четверти приобретаемого оборудования должно быть отечественным, и ежегодно этот показатель увеличивается.

Ведется работа по обновлению подходов к подготовке инженерно-технических кадров. Так, например, нацпроект «Экономика данных» будет содержать задачи по подготовке 15,5 тыс. программистов и более 800 тыс. специалистов, владеющих отраслевыми технологиями ИИ.

По всей стране создано 50 передовых инженерных школ, а к 2030 году их количество увеличится до 100. Реализуется проект «Платформа университетского технологического предпринимательства». В него вовлечены уже порядка 482 тыс. студентов, которыми разработано свыше 23 тыс. стартапов.

«Рассчитываем, что все эти меры в совокупности позволят нашей стране надежно обеспечить потребности национальной экономики в молодых профессиональных кадрах и, безусловно, укрепят технологический суверенитет России», – добавил министр.

