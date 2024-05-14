  • Новость часаРоссийские войска освободили Бугроватку в Харьковской области
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

    Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Евровидение» пришло к сатанизму

    «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

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    14 мая 2024, 13:55 • Новости дня

    Пескова спросили о продвижении ВС России в Харьковской области

    Песков не стал говорить о продвижении ВС России в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать улучшение позиций российских военных в Харьковской области.

    По его словам, Кремль не комментирует ход спецоперации, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что прорыв под Харьковом вызвал на Украине отставки, слухи и срочную переброску войск.

    13 мая 2024, 20:54 • Новости дня
    Харьков начали покидать семьи с детьми

    СМИ: Семьи с детьми начали уезжать из Харькова

    Харьков начали покидать семьи с детьми
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей, сообщают местные СМИ.

    Издание «Страна.ua» пишет, несмотря на то что жители активно покидают город, обстановка в Харькове спокойная, передает ТАСС.

    Между тем в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что двое суток идет эвакуация из населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области, уже вывезены несколько тысяч жителей.

    Ранее в апреле власти Харькова заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут. Издание NYT сообщило, что наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией.

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    14 мая 2024, 10:11 • Новости дня
    Руководство ВСУ сбежало из Купянска

    Водолацкий: Руководство ВСУ бросило подразделения прикрытия и сбежало из Купянска

    Руководство ВСУ сбежало из Купянска
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Руководство украинской армии покинуло город Купянск в Харьковской области, оставив только подразделения прикрытия, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, в Купянске нет военных, киевское руководство давно сбежало, также уехала местная власть, остались только подразделения прикрытия, передает ТАСС.

    Также депутат отметил, что в Купянске тяжелая боевая обстановка, туда направлены подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши и Чехии под флагом наемников.

    По словам Водолацкого, Харьковское направление является самым важным и перспективным для российских сил, так как со стороны Харькова идут обстрелы Белгородской области.

    Ранее руководитель российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском. СМИ писали, что иностранные наемники используются Украиной как расходный материал, они предназначены для «самопожертвования».

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    14 мая 2024, 11:22 • Новости дня
    В ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса

    Военкор Татаринов: В ДНР ликвидировали командира минометной батареи «Азова» Андрея Плитуса

    В ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса
    @ t.me/Tatarinov_R

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе боевых действий в Донецкой народной республике был ликвидирован Андрей Плитус, командир минометной батареи полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России), сообщил военкор Руслан Татаринов.

    В своем Telegram-канале журналист указал, что Плитус был убит 6 мая 2024 года в Серебрянском лесу у населенного пункта Диброво.

    Татаринов отметил, что командир полка «Азов» участвовал в боях против российских военных, несмотря на то, что подписал бумаги о неиспользовании оружия против России в ходе обмена пленными в 2022 году.

    В феврале 2024 года суд ДНР приговорил заочно Андрея Плитуса и Геннадия Сухарникова к 27 годам, а Дмитрия Предборского – к 25 годам лишения свободы за минометные обстрелы Мариуполя в 2022 году.

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    14 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен более 60 националистов из «Кракена»

    Российская администрация Харьковской области сообщила о взятии в плен более 60 националистов из «Кракена»

    Российские военные взяли в плен более 60 националистов из «Кракена»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли в плен в Харьковской области более 60 человек из неонацистского формирования «Кракен», они дают показания, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, есть информация от военных о задержании более 60 человек из «Кракена», они дают показания, передает ТАСС.

    Ганчев добавил, что пленные выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках.

    Ранее боевик Илья Гут, взятый в плен группировкой «Север», заявил, что все меньше добровольцев хотят вступать в неонацистское формирование «Кракен».

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    14 мая 2024, 07:50 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по пункту дислокации полиции в Харькове

    Лебедев: ВС России нанесли удар по пункту дислокации полиции в Харькове

    ВС России нанесли удар по пункту дислокации полиции в Харькове
    @ VItalii Kliuiev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в 6.00 мск стало известно о двух тяжелых прилетах в Харькове, формирование батальонов местной полиции для отсылки на восток находится в той стороне, передает РИА «Новости».

    По данным подполья, пострадали люди. К месту происшествия выехали семь экипажей скорой помощи.

    Также стало известно об ударе в 5.40 мск по направлению к селу Циркуны в пригороде Харькова, где также сосредоточены российские военные.

    Накануне сообщалось, что семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей.

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    14 мая 2024, 11:55 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль западную и северную части Волчанска

    Ганчев: Западная и северная части Волчанска контролируются силами России

    Российские войска взяли под контроль западную и северную части Волчанска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы контролируют западную и северную части Волчанска в Харьковской области, в городе идут уличные бои, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, ВСУ еще сопротивляются и в самом городе, и на подступах к нему, поселок Волчанские хутора еще полностью не взят, при этом западная и северная части Волчанска уже контролируются ВС России, наступление продолжается, передает ТАСС.

    Ганчев добавил, что российские войска занимают удобные позиции для дальнейшего продвижения по городу и пригороду вокруг Волчанска.

    Ранее группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска в Харьковской области.

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    14 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Буданов счел критичной ситуацию для ВСУ в Харьковской области

    Глава ГУР Минобороны Украины Буданов признал, что ситуация для ВСУ стала критической в Харьковской области

    Буданов счел критичной ситуацию для ВСУ в Харьковской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Обстановка для ВСУ становится критической в Харьковской области, заявил газете The New York Times глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    По его словам, в данный момент обстановка в Харьковской области находится на грани, каждый час ситуация приближается к критической, передает ТАСС.

    Также Буданов отметил, что Киев предпринимает попытки перебросить подкрепления с других участков фронта на северо-восток Украины, однако это сложно сделать в связи с нехваткой личного состава.

    При этом глава украинской разведки выразил уверенность, что ВСУ смогут стабилизировать ситуацию в течение нескольких дней.

    Ранее ВС России нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции.

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    14 мая 2024, 09:27 • Новости дня
    Пленный рассказал об уменьшении числа желающих служить в «Кракене»

    Уменьшилось число желающих вступить в неонацистский «Кракен»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Все меньше добровольцев хотят вступать в неонацистское формирование «Кракен», рассказал воевавший в его рядах боевик Илья Гут, взятый в плен группировкой «Север».

    Как сказал Гут в видеоролике, распространенном российским Минобороны РФ, набор добровольцев в «Кракен» в последнее время уменьшился. Он рассказал, что в неонацистское формирование пошел добровольно, а в плен к военнослужащим российской группировки «Север» он попал 10 мая, передает РИА «Новости».

    По словам Гута, он с сослуживцами был в этот день с утра на позициях. после штурма боевиков «Кракена» осталось меньше, а во время второго штурма в блиндаж залетела граната, и он получил осколочное ранение и решил сдаться.

    Гут отметил, что позиция, на которой он выполнял задачи, не была готова к обороне.

    Боевик другого неонацистского формирования «Братство» Максим Савлук, также попавший в плен, рассказал, что в ВСУ сейчас меньше патриотических настроений, их позицию «разобрала артиллерия полностью», после чего Савлук решил сдаться.

    Савлук также рассказал про иностранных наемников, которые подписали контракт с иностранным легионом, а сейчас «ездят по тем же задачам, куда пошлют – прорыв фронта, Часов Яр, Авдеевка» и получают «ВСУ-шную зарплату».

    Ранее ВС России ударили по позициям «Кракена» в районе Купянска.

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    14 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Подпольщики Херсона внедрились в ВСУ и уничтожили группу операторов БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы организации сопротивления «Русский Херсон» добровольно мобилизовались в ряды ВСУ, где уничтожили группу операторов дронов украинских войск, говорится в заявлении организации «Русский Херсон».

    Как сообщили в организации, подпольщики мобилизовались в ряды ВСУ и уничтожили группу БПЛА, терроризировавшую мирное население левобережья Херсонской области, убивавшую мирных жителей и уничтожавшую гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.

    Там добавили, что в дальнейшем подпольщики будут собирать информацию о местах расположения ВСУ и наращивать силу прямого воздействия на противника до полного освобождения Херсонской области.

    Ранее подпольщики сообщили, что ВСУ прикрываются мирными жителями в Херсоне.

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    14 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области
    Российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения группировки «Север» в ходе активных действий освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Подразделения продвинулись в глубину обороны ВСУ, поразили живую силу и технику 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны у Веселого, Волчанска и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила контратаку штурмовой группы 120-й бригады теробороны у Старицы в Харьковской области. Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 135 человек и две бронемашины.

    При контрбатарейной борьбе поражены чешская машина РСЗО Vampire, гаубица Д-20, три САУ «Гвоздика», машина ЗРК «Стрела-10» и немецкая зенитная самоходная установка Gepard.

    Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВС России взяли под контроль западную и северную части города Волчанска.

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    14 мая 2024, 08:43 • Новости дня
    Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне поражен объект критической инфраструктуры.

    По его словам, в Херсоне зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, припортовую инфраструктуру и административное здание, также повреждены хозяйственные постройки, передает РИА «Новости».

    Ранее Прокудин сообщил, что в подконтрольной Киеву части Херсона поврежден объект критической инфраструктуры и складские помещения.

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    14 мая 2024, 12:25 • Новости дня
    WSJ: У Украины нет сил самостоятельно одержать победу над Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    Инициатива США по оказанию помощи Киеву с целью перехвата инициативы на поле боя и укрепления обороны кажется недосягаемой, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Ключевая цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, по данным WSJ, заключается в обсуждениях вариантов оказания Украине дополнительной помощи «таким образом, чтобы укрепить оборону страны и позволить ей вернуть инициативу на поле боя», передает ТАСС.

    Однако, как подчеркивает издание, «эта инициатива может оказаться недосягаемой».

    WSJ приводит в качестве аргументов успехи российских военных на Харьковском направлении, а также «ограничения в запасах оружия и боеприпасов, доступных Украине и ее союзникам».

    «Официальные лица США признают, что у Украины нет сил для того, чтобы самостоятельно одержать победу над Россией», – отмечает газета.

    Американские СМИ писали ранее, что Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину.

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    14 мая 2024, 10:26 • Новости дня
    Группировка «Днепр» уничтожила 28 пунктов управления ВСУ

    Сальдо: Группировка войск «Днепр» уничтожила 28 пунктов управления ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила 28 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на Херсонском направлении, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, группировка «Днепр» нанесла огневое поражение живой силе и технике противника на правом берегу Днепра, уничтожив 28 пунктов управления БПЛА, пять станций РЭБ, семь дронов, 52 наблюдательных пункта и пять складов материально-технического имущества, передает ТАСС.

    Ранее группировка «Днепр» уничтожила 32 наблюдательных пункта ВСУ за сутки.

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    14 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot

    УНИАН: Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot для Харькова и области

    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области, пишет украинское агентство УНИАН.

    По информации издания, Украине важно получить военную помощь от США как можно скорее, передает ТАСС.

    Также СМИ сообщает, что президент обратил внимание на насущную потребность усиления противовоздушной обороны Украины, так как системы и средства ПВО являются «самым большим дефицитом для ВСУ».

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что инициатива США по оказанию помощи Киеву с целью перехвата инициативы на поле боя и укрепления обороны кажется недосягаемой.

    Американские СМИ писали ранее, что Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину.

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    14 мая 2024, 13:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили цех по производству ударных беспилотников ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили цех производства ударных беспилотников украинской армии, сообщило Минобороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили цех производства и хранения ударных дронов ВСУ, поражены склады боеприпасов, горючего и авиатехника на военных аэродромах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили 26 украинских дронов, девять французских управляемых авиабомб Hammer, две противорадиолокационные ракеты HARM, три оперативно-тактические ракеты ATACMS, 43 снаряда Vampire и «Ольха».

    С начала СВО уничтожено 596 самолетов, 274 вертолета, 24 046 дронов, 521 ЗРК, 16 016 танков и других  бронемашин, 1296 машин РСЗО, 9570 орудий полевой артиллерии и минометов.

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