Руководство ВСУ сбежало из Купянска

Водолацкий: Руководство ВСУ бросило подразделения прикрытия и сбежало из Купянска

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в Купянске нет военных, киевское руководство давно сбежало, также уехала местная власть, остались только подразделения прикрытия, передает ТАСС.

Также депутат отметил, что в Купянске тяжелая боевая обстановка, туда направлены подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши и Чехии под флагом наемников.

По словам Водолацкого, Харьковское направление является самым важным и перспективным для российских сил, так как со стороны Харькова идут обстрелы Белгородской области.

Ранее руководитель российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском. СМИ писали, что иностранные наемники используются Украиной как расходный материал, они предназначены для «самопожертвования».

