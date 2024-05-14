Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Песков объяснил санкции США против урана из России нечестной конкуренцией
Запрет Соединенных Штатов на импорт российского урана связан с конкуренцией с российской атомной отраслью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
США тяжело конкурировать с Россией на международной арене, в таких случаях они не гнушаются ничем, в том числе мерами, которые «извращают, искажают и бьют по всем нормам международной торговли», сказал Песков, передает ТАСС.
Запрет Вашингтона на импорт российского урана – это недобросовестная конкуренция и продолжение «ничем не прикрытой, незавуалированной линии американцев».
При этом подобные меры не критичны для российской атомной отрасли, поскольку она является одной из передовых в мире и чрезвычайно конкурентоспособна.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что санкции США против российского урана могут спровоцировать рост мировых цен.