F.A.C.C.T.: Онлайн-пираты потеряли 55% доходов в 2023 году

Tекст: Алексей Дегтярев

По итогам 2023 года рынок онлайн-пиратов оценивается в 38 млн долларов, их доходы сократились год к году, на 16% к 2022 году, сообщили в компании ТАСС.

Доходы пиратов от своей рекламы также сократились, средняя цена за 1 тыс. показов в рекламной кампании в 2023 году составила 3,13 млн долларов, что на 6% меньше, чем в 2022 году.

В F.A.C.C.T. считают, что причиной сокращения доходов стала блокировка пиратских ресурсов, снижение стоимости интернет-рекламы и отток зрителей в легальные онлайн-кинотеатры.

При этом в 2023 году в Рунете стало на 13% больше пиратских сайтов, чем годом ранее – 80 тыс. штук. На них публиковался нелегальный контент (82% случаев), на соцсети приходится лишь 12% случаев пиратского контента.

Большая часть таких сайтов связана с «зеркалами», которые позволяют пиратам дольше оставаться в поисковой выдаче.