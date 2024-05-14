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Андрею Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента
Создателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* (признан иноагентом) грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента. В случае возбуждения дела музыкант может быть лишен свободы на срок до двух лет.
«На сегодняшний день Макаревичу грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Данный вопрос рассматривается», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По его словам, также не останется без внимания общение Макаревича с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского.
«В отношении музыканта после таких его заявлений планируется провести проверку на экстремизм», – добавил представитель правоохранительных органов.
Напомним, что согласно закону, если человек дважды за год был привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей иноагента, ему может грозить уголовное дело (ст. 330.1 УК РФ).
Ранее в понедельник суд признал Макаревича виновным в аналогичном административном правонарушении и оштрафовал его на 30 тыс. рублей.
Музыкант-иноагент Андрей Макаревич* в телефонном разговоре с «президентом Украины Владимиром Зеленским», от имени которого артисту позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».
* Признан(а) в РФ иностранным агентом