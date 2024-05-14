Андрею Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента

Tекст: Денис Тельманов

«На сегодняшний день Макаревичу грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Данный вопрос рассматривается», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.



По его словам, также не останется без внимания общение Макаревича с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского.

«В отношении музыканта после таких его заявлений планируется провести проверку на экстремизм», – добавил представитель правоохранительных органов.

Напомним, что согласно закону, если человек дважды за год был привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей иноагента, ему может грозить уголовное дело (ст. 330.1 УК РФ).

Ранее в понедельник суд признал Макаревича виновным в аналогичном административном правонарушении и оштрафовал его на 30 тыс. рублей.

Музыкант-иноагент Андрей Макаревич* в телефонном разговоре с «президентом Украины Владимиром Зеленским», от имени которого артисту позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».