Протоиерей Царевский рассказал о церковной службе Белоусова

Протоиерей Царевский: Белоусов помог построить православную школу под Владимиром

Tекст: Дарья Григоренко

Царевский добавил, что он брата Белоусова на Соловках крестил, и он и Андрея привел, чтобы покреститься. «Это такая чисто семейная ситуация, младший брат привёл старшего. Так бывает», – отметил он, передает «Комсомольская правда».

С тех пор в жизни Белоусова началась новая глава, духовная, которая продолжается до сих пор. Протоиерей Царевский стал для него не только духовным наставником, но и близким другом. По словам Царевского, в последнее время Белоусов часто ездит в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, но и с ним он не теряет связи.

Стоит отметить, что после выдвижения Белоусова на пост министра обороны в СМИ появилась фотография, где он запечатлен в церковных облачениях. Царевский пояснил, что Белоусов никогда не нес службы алтарника, а лишь изредка «алтарничал», то есть помогал в алтаре. Кроме того, по словам настоятеля, политик также принимал участие в строительстве православной школы.

Настоятель храма назвал Белоусова человеком воцерковленным, серьезным ученым и экономистом. «Книги большие и толстые по экономике написал, доктор наук. Конечно, его знания и опыт помогут отрасли. Он человек честный и бескомпромиссный», – заключил он.

Напомним, президент Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны. В Кремле выбор «гражданского человека» для руководства военным ведомством объяснили необходимостью «вписать экономику силового блока в экономику страны».