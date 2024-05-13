Переживший подрыв машины астраханский депутат раскрыл подробности покушения

Переживший подрыв машины астраханский депутат Харитонов раскрыл подробности покушения

Tекст: Алексей Дегтярев

Депутат астраханской облдумы в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что вез из зоны боевых действий в Астрахань вещи раненого товарища, который сейчас уже в госпитале.

Он ехал дорогой Таганрог – Ростов, после пересечения границы под днищем машины произошел хлопок, и она загорелась. Парламентарий покинул машину, захлопнул дверь, чтобы не дать притока воздуху. Потом вытащил вещи друга и свои, оттащил их на безопасное расстояние, пока автомобиль целиком не воспламенился.

Собеседник признался, что ругался матом во время происходящего, он отметил, что испытывал сильные эмоции в этот момент. Своей основной задачей он видел извлечение документов и вещей, поскольку там была документация с личными данными бойцов.

Машину он приобрел специально, чтобы работать в зоне СВО. Теперь он рассчитывает купить новую.

Напомним, Харитонов сообщал, что его машина взорвалась, но ему удалось выбраться невредимым.