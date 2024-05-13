Для нервной реакции США и Британии на европейское турне председателя КНР есть основания: Китай делает одну из своих ставок на использование Франции, Германии и еще нескольких государств Евросоюза в качестве «слабого звена» внутри широкой западной коалиции.0 комментариев
Переживший подрыв машины астраханский депутат раскрыл подробности покушения
Переживший подрыв машины астраханский депутат Харитонов раскрыл подробности покушения
Астраханский депутат Денис Харитонов, переживший подрыв своего автомобиля, рассказал, что в ходе теракта подпалил волосы, но не получил никаких травм.
Депутат астраханской облдумы в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что вез из зоны боевых действий в Астрахань вещи раненого товарища, который сейчас уже в госпитале.
Он ехал дорогой Таганрог – Ростов, после пересечения границы под днищем машины произошел хлопок, и она загорелась. Парламентарий покинул машину, захлопнул дверь, чтобы не дать притока воздуху. Потом вытащил вещи друга и свои, оттащил их на безопасное расстояние, пока автомобиль целиком не воспламенился.
Собеседник признался, что ругался матом во время происходящего, он отметил, что испытывал сильные эмоции в этот момент. Своей основной задачей он видел извлечение документов и вещей, поскольку там была документация с личными данными бойцов.
Машину он приобрел специально, чтобы работать в зоне СВО. Теперь он рассчитывает купить новую.
Напомним, Харитонов сообщал, что его машина взорвалась, но ему удалось выбраться невредимым.