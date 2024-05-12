Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.0 комментариев
В Ленинградской области два подростка погибли после падения автомобиля в реку
В поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области автомобиль Skoda с пятью пьяными подростками съехал в реку, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что двое 14-летних пассажиров самостоятельно выбрались на берег, водитель и еще один пассажир погибли. Третьего подростка спасатели до сих пор ищут, передает РИА «Новости».
Skoda двигалась с нарушениями, не остановившись по требованию полиции. Скрываясь, машина проехала около километра, после чего водитель не справился с управлением и упал в реку Рощинка.
На место происшествия были вызваны спасатели. К утру из реки извлекли автомобиль и тела двух погибших подростков. Поиски третьего продолжаются.
Все находившиеся в автомобиле подростки были пьяны. Полиция выясняет, где они купили алкоголь, а также как 15-летний водитель получил доступ к машине.
Ранее в Казани 16-летний водитель «протащил» инспектора ГИБДД на автомобиле и сбросил ударом об отбойник.