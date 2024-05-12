Бывший военный ВСУ с ампутированными ногами получил повестку в военкомат

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет «Страна», Симороз, который в настоящее время находится в США, где проходит протезирование, рассказал, что получил повестку по почте, прикрепленную к квитанции на оплату коммунальных услуг. В повестке говорится, что он должен явиться в военкомат в соответствии с законами о воинской обязанности и мобилизации, передает РИА «Новости».

«Мое дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моем военном билете об исключении с военного учета», – отметил Симороз.

Ветеран уже полгода добивается того, чтобы его сняли с военного учета, так как инвалидность делает его непригодным для военной службы. Он предоставил все необходимые документы, включая справку о своей инвалидности, но военкомат до сих пор не принял решение.

Сейчас Симороз находится в США, где проходит протезирование ног и реабилитацию. Он не может вернуться в Украину, так как ему требуется постоянная медицинская помощь.

Ранее украинский военный Василий Кулачук, попавший в плен, рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на диагноз раздвоения личности и другие проблемы со здоровьем.