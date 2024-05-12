11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Бывший военный ВСУ с ампутированными ногами получил повестку в военкомат
Украинский военный комиссариат Деснянского района Киева направил повестку в военкомат Олегу Симорозу, бывшему военнослужащему ВСУ, который потерял обе ноги в ходе боевых действий, сообщили местные СМИ.
Как пишет «Страна», Симороз, который в настоящее время находится в США, где проходит протезирование, рассказал, что получил повестку по почте, прикрепленную к квитанции на оплату коммунальных услуг. В повестке говорится, что он должен явиться в военкомат в соответствии с законами о воинской обязанности и мобилизации, передает РИА «Новости».
«Мое дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моем военном билете об исключении с военного учета», – отметил Симороз.
Ветеран уже полгода добивается того, чтобы его сняли с военного учета, так как инвалидность делает его непригодным для военной службы. Он предоставил все необходимые документы, включая справку о своей инвалидности, но военкомат до сих пор не принял решение.
Сейчас Симороз находится в США, где проходит протезирование ног и реабилитацию. Он не может вернуться в Украину, так как ему требуется постоянная медицинская помощь.
Ранее украинский военный Василий Кулачук, попавший в плен, рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на диагноз раздвоения личности и другие проблемы со здоровьем.