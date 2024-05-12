11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Дело возбудили в Усть-Куте после нападения бродячей собаки на ребенка
СК: Дело возбудили в иркутском Усть-Куте после нападения бродячей собаки на 3-летнего ребенка
Бродячая собака напала на ребенка на детской площадке в Усть-Куте, девочке понадобилась помощь медиков, сообщает региональный СК.
Как сообщили в СК, в Усть-Куте на детской бездомная собака напала на игравшую во дворе маленькую девочку, передает РИА «Новости». Ребенку оказали медицинскую помощь в больнице, следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
По данным Иркутской областной прокуратуры, пострадавшему ребенку 3 года.
Ранее бездомная собака искусала лицо первоклассницы в ХМАО.