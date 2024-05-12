11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Чехия заявила, что на саммите в июле Украине не предложат членство в НАТО
Президент Чехии Павел сообщил об отсутствии у НАТО планов предлагать Украине членство на саммите в Вашингтоне
В ходе саммита в Вашингтоне в июле члены НАТО не собираются принимать решение о приглашении Украины в альянс, сообщил президент Чехии Петр Павел.
Павел сказал, что «еще больше стран» дадут Киеву гарантии безопасности в рамках двусторонних договоренностей. Он назвал это «промежуточным шагом на пути к членству», передает РИА «Новости» со сылкой на die Presse.
Как заявил Павел, сейчас «никто не отрицает будущего членства Украины в НАТО». Однако, по его словам, необходимо убедить Москву, что вступление Украины в альянс «не представляет прямой угрозы для России».
Напомним, при этом он не исключил, что отказ Украины от вступления в состав НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров.