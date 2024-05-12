Чехия заявила, что на саммите в июле Украине не предложат членство в НАТО

Президент Чехии Павел сообщил об отсутствии у НАТО планов предлагать Украине членство на саммите в Вашингтоне

Tекст: Антон Антонов

Павел сказал, что «еще больше стран» дадут Киеву гарантии безопасности в рамках двусторонних договоренностей. Он назвал это «промежуточным шагом на пути к членству», передает РИА «Новости» со сылкой на die Presse.

Как заявил Павел, сейчас «никто не отрицает будущего членства Украины в НАТО». Однако, по его словам, необходимо убедить Москву, что вступление Украины в альянс «не представляет прямой угрозы для России».

Напомним, при этом он не исключил, что отказ Украины от вступления в состав НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров.