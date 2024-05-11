Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
FT: Венгрия стала партнером Китая в противостоянии США
Визит Си Цзиньпина в Будапешт укрепил позиции Венгрии как стратегического партнера Китая в противостоянии с США, сообщает Financial Times.
По данным издания, Венгрия стала частью «круга друзей» Пекина, о котором говорил Си Цзиньпин. В него входят страны, наиболее активно поддерживающие усилия Китая по противодействию мощи США, передает РИА «Новости».
Сближение с Китаем сулит Венгрии дипломатическую и инвестиционную поддержку, отмечает FT.
Однако это партнерство имеет и геополитический подтекст, подчеркивает издание. Укрепление связей между Будапештом и Пекином может ослабить влияние США в Центральной Европе и стать вызовом трансатлантическому единству.