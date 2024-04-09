Губернатор спрогнозировал сроки прихода большой воды в Курган

Шумков: Большая вода может дойти до Кургана 11-14 апреля

Tекст: Алексей Дегтярев

Угроза подтопления населенных пунктов, согласно данным Росгидромета, сохраняется, приход большой воды в Курган прогнозируется в период 11-14 апреля, указал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пойма перед Усть-Уйским и Звериноголовским залита водой более 3-4 км в ширину, однако выше в сторону Кургана река Тобол пока в русле. Прирост воды в реке за сутки составил 49 сантиметров.

Глава региона пояснил, что получается эффект «бутылочного горлышка», когда до этого места в Звериноголовском уровень воды быстро увеличивается, выше по руслу идет переток воды, но медленнее. Многое зависит от того, сколько будут продолжаться сбросы воды из водохранилищ, а также от накопленных перед Звериноголовским объемов воды.

Утром во вторник администрация Кургана сообщала, что уровень воды в реке Тобол в районе города за ночь увеличился на 9 см.