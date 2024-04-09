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Губернатор спрогнозировал сроки прихода большой воды в Курган
Шумков: Большая вода может дойти до Кургана 11-14 апреля
В Курганской области остается угроза подтопления населенных пунктов, большая вода может дойти до самого Кургана, сообщил глава региона Вадим Шумков во вторник.
Угроза подтопления населенных пунктов, согласно данным Росгидромета, сохраняется, приход большой воды в Курган прогнозируется в период 11-14 апреля, указал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пойма перед Усть-Уйским и Звериноголовским залита водой более 3-4 км в ширину, однако выше в сторону Кургана река Тобол пока в русле. Прирост воды в реке за сутки составил 49 сантиметров.
Глава региона пояснил, что получается эффект «бутылочного горлышка», когда до этого места в Звериноголовском уровень воды быстро увеличивается, выше по руслу идет переток воды, но медленнее. Многое зависит от того, сколько будут продолжаться сбросы воды из водохранилищ, а также от накопленных перед Звериноголовским объемов воды.
Утром во вторник администрация Кургана сообщала, что уровень воды в реке Тобол в районе города за ночь увеличился на 9 см.