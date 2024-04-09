Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.3 комментария
Путин обсудил с Токаевым паводковую ситуацию
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры обсудили паводки в приграничных регионах. сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры отметили плотное взаимодействие профильных ведомств и служб России и Казахстана, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин и Токаев также договорились дать указания активизировать такую работу.
Кроме того, президенты обсудили вопросы международной повестки и региональной проблематики.
В частности, они обсудили вопросы в контексте председательства России в Содружестве Независимых Государств, а Казахстана – в Организации Договора о коллективной безопасности.
Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений.
Напомним, Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками.