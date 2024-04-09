Путин обсудил с Токаевым паводковую ситуацию

Tекст: Елизавета Шишкова

Лидеры отметили плотное взаимодействие профильных ведомств и служб России и Казахстана, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Токаев также договорились дать указания активизировать такую работу.

Кроме того, президенты обсудили вопросы международной повестки и региональной проблематики.

В частности, они обсудили вопросы в контексте председательства России в Содружестве Независимых Государств, а Казахстана – в Организации Договора о коллективной безопасности.

Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Напомним, Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками.

