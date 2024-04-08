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Путин поручил устранить опоздание строительства судов по «квотам под киль»
Президент Владимир Путин призвал проанализировать и исправить ситуацию с опозданием сдачи рыболовецких судов, строящихся по так называемым квотам под киль. Доклады главе государства представил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Президент отметил, что из-за санкций строительство идет с отставанием от графика. «Они (рыбаки – прим. ВЗГЛЯД) приобрели квоты, заплатили за них, а суда вовремя построены не были, объективно говоря, по независящим от них причинам», – передает слова Путина ТАСС.
По словам Шестакова, Росрыболовство намерено продлить срок действия квот и строительства судов с пяти до семи лет.
Путин поручил провести анализ ситуации, а решение принимать, исходя из этого независимого и профессионального анализа.
Программа «квот под киль» предполагает передачу 20% квот с каждого судна на стимулирование компаний, которые занимаются строительством судов на российских верфях. Данная мера была введена по инициативе президента в 2015 году для обновления промыслового флота, 70% которого, по оценкам Росрыболовства, устарело.