Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.3 комментария
Песков заявил об отсутствии у Путина планов посещать Оренбургскую область
Глава российского государства Владимир Путин пока не намерен посещать Оренбургскую область, но он следит за ситуацией с паводком в регионе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что по поручению президента на место на выходных срочно вылетел [глава МЧС Александр] Куренков. Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано, но вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе ситуации», – цитирует Пескова ТАСС.
Отвечая на вопрос об оценке работы МЧС и региональных властей на местах паводков, представитель Кремля пояснил, что пока «не время ставить оценки». По его мнению, критические паводки, вероятно, еще «не достигли своего пика», а ситуация «продолжает развиваться».
Ранее Путин поручил правительству создать комиссию под руководством главы МЧС Александра Куренкова по ситуации с паводками.
Также МЧС направило в Тюменскую область тяжелую авиацию для помощи в эвакуации и доставке грузов.