Песков заявил об отсутствии у Путина планов посещать Оренбургскую область

Tекст: Алексей Дегтярев

«Вы знаете, что по поручению президента на место на выходных срочно вылетел [глава МЧС Александр] Куренков. Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано, но вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе ситуации», – цитирует Пескова ТАСС.

Отвечая на вопрос об оценке работы МЧС и региональных властей на местах паводков, представитель Кремля пояснил, что пока «не время ставить оценки». По его мнению, критические паводки, вероятно, еще «не достигли своего пика», а ситуация «продолжает развиваться».

Ранее Путин поручил правительству создать комиссию под руководством главы МЧС Александра Куренкова по ситуации с паводками.

Также МЧС направило в Тюменскую область тяжелую авиацию для помощи в эвакуации и доставке грузов.