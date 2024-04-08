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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Встреча Пашиняна с Западом закончилась оглушительным ничем

    Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.

    9 комментариев
    8 апреля 2024, 09:50 • Новости дня

    Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром

    Кимаковский: Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром

    Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колонна ВСУ из нескольких грузовиков с боевиками националистического подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ) уничтожена под Часовым Яром, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВКС России под Часовым Яром уничтожили колонну грузовиков с резервом ВСУ, в том числе десятками человек из 3-й бригады, созданной на базе батальона «Азов», передает ТАСС.

    Ранее боевики «Азова» пожаловались на сверхсложную ситуацию на Авдеевском направлении.

    6 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500

    MWM: ВС России усилили огневую мощь на Украине благодаря бомбам ОДАБ-500

    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Термобарические боеголовки авиабомб ОДАБ-500 делают вылеты Су-34 более смертоносными при нанесении ударов по укрепленным украинским позициям, сообщила Military Watch Magazine.

    В материале приводится видео Минобороны России, где истребители Су-34 применяют фугасные бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками против укрепленных позиций украинских войск, передает РИА «Новости».

    MWM пишет, что применение ОДАБ-500 в дополнение к уже имеющемуся значительному артиллерийскому превосходству российских войск обеспечивает большее преимущество в огневой мощи.

    Отмечается, что в западных и украинских источниках СМИ растет тревога в связи с сообщениями об их применении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применить на Украине сверхтяжелые бомбы ФАБ-3000.

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    6 апреля 2024, 14:21 • Новости дня
    В США заявили Китаю о «серьезных последствиях» за помощь России

    В Минфине США заявили Китаю о «серьезных последствиях» за помощь России

    В США заявили Китаю о «серьезных последствиях» за помощь России
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Китаю грозят «серьезные последствия», если выяснится, что китайский бизнес помогает России в конфликте с Украиной, заявила в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном глава американского Минфина Джаннет Йеллен.

    По ее словам, китайские компании не должны оказывать материальную поддержку российской спецоперации, включая помощь российской оборонно-промышленной базе, передает «Коммерсант».

    Ранее в администрации США не исключили поставок Китаем оружия России. В ЕС пригрозили Китаю санкциями за возможные поставки оружия России.

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    6 апреля 2024, 17:39 • Новости дня
    Военкор доказал участие американца в атаке на Белгородскую область

    Военкор Поддубный показал гибель американского наемника во время атаки на Белгородскую область

    Военкор доказал участие американца в атаке на Белгородскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.

    Поддубный отметил, что видео в его Telegram-канале служит еще одним подтверждением того, что граждане США участвовали в попытке прорыва государственной границы России в районе деревни Козинка в Белгородской области (газета ВЗГЛЯД не может показать содержащий мат видеоролик, согласно закону о СМИ).

    Кадры, снятые нашлемной камерой одного из боевиков ГУР, запечатлели последние минуты диверсионной группы и ее гибель. По словам военкора, продолжаются досмотры уничтоженных боевиков у границы в Белгородской области, там найдены фрагменты экипировки, вещи, документы, оружие.

    В ролике показано, как американец вместе с боевиками ГУР укрывается в жилом сельском доме, сравнивает с пейнтболлом и страйкболлом боевые действия.

    Украинские боевики, включая американского наемника, были уничтожены артиллерийским ударом после того, как решили выбраться из дома.

    Ранее польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.

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    7 апреля 2024, 02:58 • Новости дня
    Столтенберг не исключил завершения конфликта на Украине «в ближайшем будущем»
    Столтенберг не исключил завершения конфликта на Украине «в ближайшем будущем»
    @ BILD на русском/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг «верит и надеется», что конфликт на Украине завершится в ближайшем будущем.

    Однако, по словам Столтенберга, даже в этом случае НАТО придется долгие годы укреплять обороноспособность Украины, чтобы «сдержать будущую агрессию». Он уверен, что к июлю страны НАТО договорятся о долгосрочном финансировании Киева, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России).

    Оценивая вероятность мирного урегулирования, Столтенберг сказал, что не призывает Киев к уступкам. По его мнению, «настоящий мир» возможен только тогда, когда «Украина одержит верх». Столтенберг сказал, что Киеву предстоит самому «решить, на какие компромиссы готова пойти» Украина, а НАТО должно дать Киеву «возможность оказаться в положении, которое позволит получить приемлемый результат за столом переговоров».

    Би-би-си называет высказывания Столтенберга примечательными на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему отказывается от ведения переговоров с Москвой.

    Напомним, ряд стран Североатлантического альянса отрицательно отреагировали на предложение Столтенберга создать фонд помощи ВСУ в размере 100 млрд долларов.

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    7 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow

    Гендиректор «Высокоточных комплексов» Рязанцев сообщил об успешном поражении «Панцирем-М» крылатой ракеты Storm Shadow

    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow
    @ The Wall Street Journal/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Серийный морской ЗРК «Панцирь-М» в боевых условиях впервые успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow, сообщил гендиректор «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) Олег Рязанцев.

    Рязанцев в интервью на канале «Звезда плюс» рассказал, что корабль на боевом дежурстве поразил ракету Storm Shadow, то есть речь идет о «первом эффективном успешном применении» данного ЗРК против англо-французской крылатой ракеты. Рязанцев подчеркнул, что «Панцирь-М» создан «для борьбы с такого рода угрозами», передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны – «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО».

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    6 апреля 2024, 09:57 • Новости дня
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ударили по побережью Очакова в Николаевской области Украины, на местных базах отдыха дислоцировались военные ВСУ, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, мощный взрыв был зафиксирован по базам отдыха, к побережью поехало много «скорых», передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что на побережье Очакова находится множество пансионатов и домов отдыха, они сейчас «очень нервные», при этом СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения.

    Предварительно в результате удара российских военных есть убитые и раненные среди украинских военных.

    Ранее ВС России ударом поразили военный объект на территории санатория в Одессе.

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    7 апреля 2024, 12:46 • Новости дня
    Гагин: Россия не нуждается в переговорах с Украиной

    Гагин: Россия не нуждается в переговорах с Украиной, нужна просто победа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия не нуждается в переговорах с Украиной, нужна только победа, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, Россия нуждается не в переговорах с Украиной, а в победе, поскольку киевский режим показал, что Украина – террористическое государство, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Запад не верит в победу Украины над Россией, и им она не нужна, а нужно ослабление России любым способом, в том числе и руками Украины.

    Ранее источники газеты La Repubblica сообщили, что представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России.

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    6 апреля 2024, 17:19 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье

    Рогов: Российские войска нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье

    ВС России нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили ремонтные цеха на заводе «Прогресс» и в конструкторском бюро (КБ) «Ивченко-прогресс» в подконтрольной Украине Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что кроме повреждения ремонтных цехов с военной техникой нацистов, в пригороде Запорожья Разумовке уничтожено сосредоточение украинских боевиков, передает ТАСС.

    Также был нанесен удар по территории завода «Автозаз», где на открытой площадке хранилась техника. По его словам, большая вероятность, что был поражен под ней подземный бункер.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные высокоточным оружием ударили по предприятиям ВПК, производившим ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

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    6 апреля 2024, 10:41 • Новости дня
    В Николаевской области поражен военный порт

    Подполье: В Николаевской области поражен военный порт

    В Николаевской области поражен военный порт
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военный порт ВСУ был поражен в городе Очакове Николаевской области, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Уточняется, что удар был нанесен рано утром не только по военному порту, но и по территории рядом с ним, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударили по побережью Очакова, где дислоцировались военные ВСУ.

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    6 апреля 2024, 19:43 • Новости дня
    В Британии предрекли скорый обвал обороны ВСУ из-за Часова Яра

    Британский аналитик Меркурис предсказал скорый обвал обороны ВСУ и взятие Россией Часова Яра

    В Британии предрекли скорый обвал обороны ВСУ из-за Часова Яра
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска войдут в Часов Яр и тогда произойдет обвал обороны ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Британский аналитик отметил, что русские войска уже стоят у ворот Часова Яра, взятие которого будет трудным и затяжным. По словам Меркуриса, после того, как ВС России возьмут город, обвал обороны ВСУ произойдет очень быстро, потому что украинцы не смогут перебросить войска на этот участок фронта из-за канала, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, украинские войска после взятия русскими Часова Яра станут очень уязвимы для атак ВС России из-за того, что окажутся на открытой местности.

    Ранее ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российская армия будет освобождать Часов Яр.

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    6 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Во Франции предупредили Европу о «возмездии России» из-за конфискации активов

    Figaro: Конфискации активов России ударит по Европе, но США это не волнует

    Во Франции предупредили Европу о «возмездии России» из-за конфискации активов
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ответные меры Москвы на конфискацию российских активов коснутся в первую очередь европейских стран, которые станут мишенью для возмездия России, но США это не волнует, заявил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в статье для Figaro.

    Аналитик считает, что для ЕС конфискация активов равносильна выстрелу себе в ногу, в то время как у США на кон поставлено мало интересов, передает РИА «Новости».

    По словам Штайнбаха, ЕС держит в российских резервных активах более 200 млрд евро, что намного превышает сумму, хранимую США. Кроме того, по словам эксперта, изъятие российских средств подорвет доверие инвесторов к ЕС, что не беспокоит Вашингтон.

    Газета Politico писала, что конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7, которые собралась представить предложения по замороженным российским активам.

    Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по этому вопросу.

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    6 апреля 2024, 13:55 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников ВСУ
    ВС России нанесли удар по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные высокоточным оружием ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса, производившим ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь на субботу российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

    Уточняется, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

    Ранее ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково.

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    6 апреля 2024, 15:05 • Новости дня
    Командование ВСУ отправило солдат искать снаряды в болотах

    WSJ: ВСУ из-за нехватки боеприпасов вынуждены искать снаряды в болотах

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне острой нехватки боеприпасов командование Вооруженных сил Украины заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным газеты, ситуация с боеприпасами на Украине настолько критична, что солдаты вынуждены рисковать жизнью, выискивая в болотах неразорвавшиеся российские снаряды. Военнослужащий ВСУ Максим Полюхович рассказал журналистам, что им приходится погружаться в болота и проходить по несколько километров по минным полям в поисках снарядов, а между тем, «аппетит командиров растет», передает РИА «Новости».

    Офицеры ВСУ подтвердили острую нехватку снарядов, которые приходится постоянно экономить, и «стрелять только по самым важным целям».

    Ранее в военной разведке Украины признали невозможность победы на поле боя, в том числе из-за нехватки снарядов.

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    6 апреля 2024, 16:15 • Новости дня
    Российская САУ «Гиацинт-С» в дуэли победила американскую гаубицу М777

    Российская САУ «Гиацинт-С» уничтожила американскую гаубицу М777 на Гуляйпольском направлении

    Российская САУ «Гиацинт-С» в дуэли победила американскую гаубицу М777
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы самоходной артиллерийской установкой «Гиацинт-С» в артиллерийской дуэли на Гуляйпольском направлении уничтожили американскую гаубицу М777, сообщил наводчик САУ «Гиацинт-С» артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» с позывным «Юрич».

    «Юрич» рассказал, как «семерки» подкатились поближе, и российские войска «до них доставали на полном заряде».

    «Они успели выпустить пару снарядов, но мимо, а мы их на пятом подавили», – сообщил военнослужащий, передает РИА «Новости».

    По его словам, экипаж «Гиацинта-С» в среднем два-три раза за дежурство выезжает на боевую работу. На уничтожение одной цели им обычно хватает трех-пяти снарядов, с которыми проблем нет.

    Ранее Юрич рассказал, как российские артиллеристы нанесли точный удар по грузовому автомобилю, перевозившему боеприпасы ВСУ, на Гуляйпольском направлении.

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    7 апреля 2024, 09:14 • Новости дня
    Подполье обесточило военную часть ВСУ под Одессой

    Подполье обесточило цех по производству БПЛА и военную часть ВСУ под Одессой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пророссийское подполье в Одессе обесточило украинскую военную часть ВСУ в поселке Авангард и производство беспилотников для ВСУ в Хлебодарском под Одессой, сообщил координатор николаевского под подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на коллег-одесситов.

    По его словам, подпольщики уничтожили распределительный щит и оставили без света военную часть номер А1620 в поселке Авангард и цех, где шло производство БПЛА в Хлебодарске, передает РИА «Новости».

    Ранее подпольщики подожгли бойцов ВСУ в Купянске.

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