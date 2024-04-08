И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.0 комментариев
Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром
Кимаковский: Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром
Колонна ВСУ из нескольких грузовиков с боевиками националистического подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ) уничтожена под Часовым Яром, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, ВКС России под Часовым Яром уничтожили колонну грузовиков с резервом ВСУ, в том числе десятками человек из 3-й бригады, созданной на базе батальона «Азов», передает ТАСС.
Ранее боевики «Азова» пожаловались на сверхсложную ситуацию на Авдеевском направлении.