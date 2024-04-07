В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.2 комментария
Путин поручил главе МВД следить за порядком в зонах паводков
Путин поручил главе МВД следить за паводками Курганской и Тюменской областях
Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка и имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления, а также в Курганской и Тюменской областях, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области.