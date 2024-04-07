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Власти Никарагуа решили разорвать дипотношения с Эквадором
Власти Никарагуа объявили о разрыве дипломатических отношений с Эквадором в ответ на штурм посольства Мексики в Кито
После штурма посольства Мексики в Кито эквадорской полицией решено разорвать дипломатические отношения с Эквадором, сообщило правительство Никарагуа.
При этом власти Никарагуа заявили об «уважении к любимому эквадорскому народу». Подчеркивается, что народ Эквадора вынужден жить «во времена немыслимой жестокости», передает ТАСС.
Власти Никарагуа подчеркнули свою «приверженность международному праву и конвенциям», которыми определяются «цивилизованные отношения» между странами. Правительство Никарагуа выразило поддержку Мексике «в любых судебных исках».
Напомним, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора после того, как полиция Эквадора ворвалась в посольство Мексики и арестовала бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа.