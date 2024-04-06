Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.28 комментариев
Ростовские власти опровергли «признание» Украины в ударе по нефтепроводу
Сообщения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об ударе по нефтепроводу в Азове в Ростовской области являются фейком, заявили правительстве региона.
Представитель властей Ростовской области заявил РИА «Новости», что информация об ударе Украины по нефтепроводу в Азове не подтвердилась.
Ранее ГУР Украины взяло на себя ответственность за якобы подрыв нефтепровода в населенном пункте Азов в Ростовской области России, разместив сообщение в своих соцсетях.