Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.12 комментариев
Украина призналась в подрыве нефтепровода в Ростовской области
ГУР МО Украины заявило об атаке на нефтепровод в Азове Ростовской области
Главное управление разведки (ГУР) МО Украины взяло на себя ответственность за подрыв нефтепровода в населенном пункте Азов в Ростовской области России, следует из сообщения в соцсетях ведомства.
В результате подрыва трубопровода, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории «Азовского морского порта», произошел пожар, заявили в ГУР, передает РИА «Новости».
В украинской разведке заявляют, что объект использовался в военных целях.
Ранее США потребовали от Киева прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам.