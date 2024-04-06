Украина призналась в подрыве нефтепровода в Ростовской области

ГУР МО Украины заявило об атаке на нефтепровод в Азове Ростовской области

Tекст: Вера Басилая

В результате подрыва трубопровода, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории «Азовского морского порта», произошел пожар, заявили в ГУР, передает РИА «Новости».

В украинской разведке заявляют, что объект использовался в военных целях.

Ранее США потребовали от Киева прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам.