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    6 апреля 2024, 14:16 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Одессе и в Черноморске

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов произошла в Одессе, объявлена воздушная тревога в городе и области, сообщили украинские СМИ.

    Подробности взрывов в Одессе не приводятся, но очевидец сообщил, что серия громких взрывов также произошла рядом с портом в Черноморске на Украине, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удар по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников ВСУ. Сообщалось, что были поражены базы отдыха ВСУ в Очаково.

    6 апреля 2024, 09:57 • Новости дня
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ударили по побережью Очакова в Николаевской области Украины, на местных базах отдыха дислоцировались военные ВСУ, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, мощный взрыв был зафиксирован по базам отдыха, к побережью поехало много «скорых», передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что на побережье Очакова находится множество пансионатов и домов отдыха, они сейчас «очень нервные», при этом СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения.

    Предварительно в результате удара российских военных есть убитые и раненные среди украинских военных.

    Ранее ВС России ударом поразили военный объект на территории санатория в Одессе.

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    6 апреля 2024, 10:41 • Новости дня
    В Николаевской области поражен военный порт

    Подполье: В Николаевской области поражен военный порт

    В Николаевской области поражен военный порт
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военный порт ВСУ был поражен в городе Очакове Николаевской области, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Уточняется, что удар был нанесен рано утром не только по военному порту, но и по территории рядом с ним, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударили по побережью Очакова, где дислоцировались военные ВСУ.

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    5 апреля 2024, 17:45 • Новости дня
    Эксперт оценил шансы ВСУ создать в Орехове небольшой аналог «линии Суровикина»

    Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ попытаются возвести в Орехове ДЗОТы и бетонные конструкции

    Эксперт оценил шансы ВСУ создать в Орехове небольшой аналог «линии Суровикина»
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Орехов – значимый для ВСУ город, поскольку через него осуществляется снабжение украинской группировки в Запорожской области. Превращение населенного пункта в укрепрайон наподобие Авдеевки может нести угрозу для российских сил при их локальном наступлении, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ хотят создать в Орехове укрепрайон, аналогичный тому, что ранее был создан в Авдеевке.

    «ВСУ окапываются везде в глубине обороны, речь идет о создании очаговых узлов. С этой целью привлекается техника, но в основном все происходит силами украинских солдат. И одним из укрепрайонов действительно может стать город Орехов», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Этот населенный пункт для противника – ближний тыл, через который осуществляется снабжение всей группировки ВСУ на Ореховском направлении, в том числе и той ее части, которая участвует в боях в Работино», – уточнил спикер. Онуфриенко также предположил, как может выглядеть система окопов у Орехова. Так, по его мнению, ВСУ попытаются возвести деревянно-земляные огневые точки (ДЗОТы). «На некоторых участках, куда удастся подвезти технику, вероятно, будут бетонные конструкции», – добавил собеседник.

    «Это станет одним из нескольких узлов обороны на Запорожском направлении. Другое дело, что у украинской армии нет шансов превратить их в единую цепь укреплений. Они пытаются повторить «линию Суровикина», но нужно признать, что они не располагают такими мощностями», – подчеркнул аналитик.

    Вместе с тем эксперт допускает, что превращение Орехова в укрепрайон может нести определенную угрозу для российских сил при их локальном наступлении. «Но, во-первых, этот логистический центр можно и нужно уничтожать с воздуха. Во-вторых, я не думаю, что наше большое наступление будет происходить на этом направлении. Противник ожидает наступательных операций в районе Орехова, как и в Донецкой агломерации, поэтому мне представляется нелогичным направлять основной удар ВС РФ на эти позиции», – пояснил спикер.

    Онуфриенко напомнил, что пока российские войска продолжают придерживаться стратегии «гибкой обороны». На этом фоне рассуждать об освобождении Запорожья преждевременно, заключил аналитик.

    Ранее стало известно, что украинские войска превращают город Орехов и его пригород в подконтрольной им части Запорожской области в мощный укрепленный район, сродни Авдеевке или Артемовску. Как сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские войска сооружают две линии обороны и стягивают туда войска, большое количество бронетехники и тяжелых артиллерийских систем. «Орехов открывает путь к освобождению города Запорожье», – сказал Рогов РИА «Новости».

    Напомним, военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля 2024 года. Позже стало известно о продвижении российских войск на Запорожском направлении. В частности, сообщалось об успехах в районе Работино и Вербового. Газета ВЗГЛЯД детально разбирала, каковы перспективы возвращения Россией территорий, занятых ВСУ во время летнего контрнаступа.

    По данным Минобороны, с начала года под контроль Российской армии перешло 403 кв. км территории новых регионов. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил министр обороны Сергей Шойгу. Подводя итоги боев в марте, он напомнил, что за этот месяц были заняты пять населенных пунктов – Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное в ДНР и поселок Мирное в Запорожской области.

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    6 апреля 2024, 02:40 • Новости дня
    Пророссийское подполье сообщило о поражении склада боеприпасов в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове в результате «двух прилетов накрыли» склад боеприпасов, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Очень громко и объемно», – приводит слова Лебедева ТАСС.

    Тем временем украинские СМИ сообщают, что в Харькове прогремела очередная серия взрывов.

    Вечером в пятницу сообщалось о взрывах в Харькове. Позднее в городе произошли новые взрывы.

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    5 апреля 2024, 14:38 • Новости дня
    В подполье рассказали о переброске «азовцев» из Харькова на фронт

    Tекст: Александра Юдина

    Из Харькова выведены бойцы националистического полка «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России), которые ранее были замечены в центре города, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «азовцы», скорее всего, направлены на фронт – на Донецкое и Авдеевское направления, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что подразделения «Азова» понесли большие потери в боях под Авдеевкой.

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    5 апреля 2024, 16:42 • Новости дня
    Российские войска освободили село Водяное в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили село Водяное в ДНР на Авдеевском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении освободили населенный пункт Водяное Донецкой народной республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что за неделю на Авдеевском направлении ВСУ потеряли свыше 1695 военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин и множество другой техники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России заняли более выгодные позиции на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях.

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    6 апреля 2024, 10:41 • Новости дня
    Польша подняла военную авиацию из-за «интенсивных» действий России на Украине
    Польша подняла военную авиацию из-за «интенсивных» действий России на Украине
    @ Ssgt Danielle Sukhlall/U.S Air/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с «интенсивной активностью» российской авиации на Украине Польша и ее союзники подняли в небо военную авиацию для обеспечения безопасности собственного воздушного пространства.

    По данным оперативного командования польских ВС, Польша и ее союзники подняли воздушные суда, они курсируют в юго-восточной части страны, передает РИА «Новости».

    Также в заявлении указано, что польские власти предприняли «необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства».

    Накануне ВС России заняли более выгодные позиции на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях, а также освободили село Водяное в ДНР.

    Кроме того, ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич», а дроны ВС России поразили перевалочную базу ВСУ.

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    5 апреля 2024, 21:39 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе и Харькове

    СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, также были прилеты в Харькове, сообщили СМИ.

    Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Глава областной военной администрации Харькова Олег Синегубов подтвердил, что в городе также была серия взрывов.

    Ранее стало известно, что ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич» в украинском Запорожье.

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    6 апреля 2024, 07:39 • Новости дня
    Украинские ракеты РСЗО «Вампир» сбиты над Белгородской областью
    Украинские ракеты РСЗО «Вампир» сбиты над Белгородской областью
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО сбили 10 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим утром предпринял попытку устроить террористическую атаку.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в Белгороде в результате обстрела никто не пострадал. Повреждения получили 12 многоквартирных домов, корпус детской поликлиники №4, спортивный комплекс «Луч», коммерческое предприятие и три машины.

    Кроме того, в поселке Дубовое сгорел частный дом, повреждены четыре многоквартирных дома и частное домовладение. Также частные домовладения получили повреждения в поселке Майский, селе Никольское и селе Таврово.

    Напомним, утром в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

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    6 апреля 2024, 13:55 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников ВСУ
    ВС России нанесли удар по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные высокоточным оружием ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса, производившим ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь на субботу российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

    Уточняется, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

    Ранее ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково.

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    6 апреля 2024, 06:07 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщает главк МЧС по Белгородской области.

    Главк в Telegram призвал жителей не покидать дома и не приближаться к окнам.

    Накануне Минобороны России сообщило, что российская система ПВО сбила 53 беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами, в том числе над Белгородской областью.

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    6 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ на Северодонецком направлении

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию украинских войск на северодонецком направлении в зоне проведения СВО, сообщили в Министерстве обороны России.

    «Удар по скоплению живой силы и техники ВСУ наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», – говорится в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

    После нанесения ударов экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены. В результате была уничтожена специальная техника и живая сила противника.

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    6 апреля 2024, 12:12 • Новости дня
    Водолацкий: Линия обороны ВСУ в Купянске слабее, чем в Авдеевке и Марьинке

    Tекст: Александра Юдина

    Созданная украинскими военными в районе Купянска система укрепрайонов менее мощная, чем в Марьинке и Авдеевке, заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, линия обороны в Купянске была построена за год, в то время как укрепления в Марьинке и Авдеевке возводились несколько лет. Он также отметил, что ВСУ выстроили линию обороны в районе Краматорска и Славянска, передает ТАСС.

    Водолацкий подчеркнул, что перед продвижением вперед российские войска наносят удары по укрепленным позициям ВСУ.

    Он также добавил, что ВСУ заминировали большое количество территорий, которые после освобождения будут разминироваться российскими саперами в течение нескольких лет.

    Ранее подпольщики подожгли бойцов ВСУ в Купянске.

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    6 апреля 2024, 12:27 • Новости дня
    Сырский назвал ситуацию на большинстве направлений сложной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной, особенно на артемовском, авдеевском, новопавловском, лиманском, ореховском и херсонском направлениях.

    Он отметил, что российские войска имеют преимущество «в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах», передает РИА «Новости».

    По его словам, напряженной остается ситуация на лиманском, ореховском и херсонском направлениях, а самой сложной остается на артемовском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещеевки.

    Ранее сообщалось, что в Николаевской области был поражен военный порт.

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    6 апреля 2024, 13:48 • Новости дня
    ВС России поразили пять лодок ВСУ, которые пытались приблизиться к левому берегу Днепра

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные нанесли удары по пяти лодкам ВСУ в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

    Удары были нанесены ночью при попытках приблизиться к левому берегу, передает ТАСС.

    Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 2 автомобиля, САУ Paladin, гаубицы M777, Д-20 и Д-30.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в марте и апреле усилили обстрелы левого берега Днепра в Херсонской области.

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