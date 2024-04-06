Корабль «Союз МС-24» отстыковался от МКС

Tекст: Антон Антонов

«Союз МС-24» начнет автономный полет. В 09.24 мск заработают двигатели на торможение, корабль сойдет с орбиты. На Землю «Союз» спустится в Казахстане около 10.18 мск, передает ТАСС.

Напомним, Новицкий и Василевская прибыли на МКС в марте на корабле «Союз МС-25» в рамках двухнедельной экспедиции посещения.