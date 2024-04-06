Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.4 комментария
Корабль «Союз МС-24» отстыковался от МКС
От модуля «Рассвет» российского сегмента МКС отстыковался корабль «Союз МС-24», на нем на Землю вернутся белорусская участница полета Марина Василевская, космонавт Олег Новицкий и астронавт Лорал О'Хара, сообщил Роскосмос.
«Союз МС-24» начнет автономный полет. В 09.24 мск заработают двигатели на торможение, корабль сойдет с орбиты. На Землю «Союз» спустится в Казахстане около 10.18 мск, передает ТАСС.
Напомним, Новицкий и Василевская прибыли на МКС в марте на корабле «Союз МС-25» в рамках двухнедельной экспедиции посещения.