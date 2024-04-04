Концерн Mitsubishi выплатил почти 3 млрд рублей за расторжение контракта в России

В Первоуральске разгорелся скандал из-за группового секса подростков с 11-летней школьницей

Tекст: Ольга Никитина

В телефоне пятиклассницы обнаружили десятки переписок с ее возможными половыми партнерами, сообщает портал E1.

Напомним, в марте стало известно о возбуждении уголовного дела из-за снятого на видео группового секса с 11-летней девочкой. Школьникам в Первоуральске, причастным к этому, грозит колония по статье об изнасиловании, пишет «Лента.ру».

По информации СМИ, девочка сама приглашала мальчиков к себе и инициировала секс, чтобы поздравить их с Днем защитника Отечества.

Источник издания E1 утверждает, что у пятиклассницы был партнер, с которым она занималась сексом «уже 15 раз». При этом возраст мальчика не уточняется. Источник утверждает, что секс происходил по согласию со стороны девочки. Иногда половой акт происходил в подъезде, несмотря на то, что мама запретила ей выходить гулять, говорится в публикации.

Житель Первоуральска рассказал изданию, что девочка «сама писала всем мальчикам и предлагала переспать». Причем, как утверждает источник, девочка писала «не намеками, а напрямую предлагала». При этом переписка, по его словам, не сохранилась. «Этой девочке надо лечить голову», – сказал житель Первоуральска.

Утверждается также, что в телефоне у пятиклассницы нашли переписку еще со множеством мальчиков, из которой следует, что они были половыми партнерами 11-летней девочки. Источник Е1 не исключил, что и в отношении этих молодых людей будет заведено уголовное дело.

Источник добавляет, что общественность слабо верит в версию, что пятиклассницу изнасиловали.

Родственница пятиклассницы настаивает на том, что девочку совратили, и пообещала, что в ситуации будут разбираться, чтобы понять, кто «довел ситуацию до таких извращений, какой именно мальчик». «Девочка самостоятельно до такого бы не додумалась, ее явно спровоцировали к таким мыслям и действиям», – подчеркивает родственница пятиклассницы.

Напомним, групповой секс, ставший причиной скандала в городе, произошел накануне 23 февраля. По разным данным, парней было двое или трое. 14-летние подростки сняли процесс на видео, чтобы «похвастаться сверстникам». Когда ролики в телефоне увидела мать одного из восьмиклассников, она обратилась в полицию с требованием наказать девочку за совращение ее сына.

Полицейские провели беседу со всеми участниками истории, СК позднее открыл уголовное дело. Мальчикам грозит до шести лет колонии – максимальный срок наказания для подростков в возрасте от 14 до 16 лет.