Путин: МРОТ должен увеличиться вдвое в ближайшие годы

Tекст: Ольга Иванова

«К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое – до 35 тыс. рублей», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

«Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда, который уже заметно повышен при содействии профсоюзов», – сказал он.

Также Путин добавил, что зарплаты должны выплачиваться без задержек и в полном объеме, ситуацию надо контролировать.

«И, конечно, заработные платы на предприятиях любых форм собственности должны выплачиваться без задержек в полном объеме. Здесь ситуация должна контролироваться совместно: профсоюзами, Федеральной службой по труду и занятости, а также органами прокуратуры», – отметил он.

Президент заявил, что укрепление экономики России, расширение технологического потенциала должны конвертироваться в рост зарплат граждан.

«Именно такую задачу мы ставим перед собой, и еще раз повторю – расширение технологического и индустриального потенциала России, укрепление отечественной экономики должны прямо конвертироваться в повышение благосостояния наших граждан, в рост заработных плат. В ближайшие шесть лет доля оплаты труда в ВВП страны должна уверенно расти», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что безработица в России сегодня находится на рекордно низких значениях, в феврале она снизилась до 2,8%.