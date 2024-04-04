Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.2 комментария
Омбудсмен Чечни счел провокациями сообщения о связи смерти Успанова с терактом
Омбудсмен Чечни Солтаев заявил об отсутствии связи погибшего Успанова с терактом в «Крокусе»
Задержание и смерть уроженца Чечни Асхаба Успанова в столичном полицейском участке не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле», подобные заявления – это провокации, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев.
Слухи и домыслы о том, что Успанов якобы был задержан после теракта, распространяют намеренно, родственники чеченца пояснили, что его задержали за несколько часов до этого, указал Солтаев в своем Telegram-канале.
Успанов умер в отделении полиции, согласно официальной версии правоохранителей, он покончил с собой, добавил омбудсмен.
К уполномоченному обратился дядя погибшего с просьбой помочь обеспечить тщательную проверку по факту гибели мужчины. Родственники подчеркнули, что Успанов не мог быть причастен к теракту.
Попытки привязать задержание и смерть Успанова к теракту «носят провокационный характер», подчеркнул Солтаев. Для установления причин произошедшего используются все правовые механизмы, аппарат уполномоченного намерен добиваться тщательной процессуальной проверки по этому факту.