Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.0 комментариев
Патрушев назвал неадекватной реакцию Зеленского на теракт в «Крокусе»
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был хорошо организован и сопровождался заранее срежиссированным освещением в западных СМИ.
Он также назвал неадекватной реакцию президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил в теракте российские власти, передает ТАСС.
Патрушев, выступая в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей Советов безопасности государств – членов ШОС, отметил, что киевский режим уже длительное время укрывает игиловцев (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) на своей территории и использует их в своих целях.
Он подчеркнул, что следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США.