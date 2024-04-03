Tекст: Дмитрий Зубарев

По их данным, армия Британии в условиях неготовности к конфликту гражданского населения и промышленной базы не сможет вести длительную войну на выживание, передает ТАСС. По признанию офицера МО высокого ранга, эффективность британской ПВО «находится на опасно низком уровне, а береговая оборона практически отсутствует». Он добавил, что армии не хватает оружия, боеприпасов, а, главное, военных.

Как констатировал источник в оборонном ведомстве, нужен план национальной обороны, который включал бы информацию о правительственных механизмах в период до вооруженного конфликта и перехода к войне.

Бывший командующий Объединенными вооруженными силами Великобритании Ричард Бэрронс, что поднимал в правительстве вопрос о необходимости восстановления национальной обороны «из-за растущей угрозы со стороны Москвы, но размышления о рисках из-за действий России были неприятными и дорогостоящими, а отрицание было дешевле.

Ранее The Times писала, что беспилотники Watchkeeper, стоящие на вооружении ВС Британии, не могут летать при неблагоприятных погодных условиях и простаивают без дела.