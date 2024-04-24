  • Новость часаБайден подписал пакет законопроектов о помощи Украине
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    Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.

    41 комментарий
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    42 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    14 комментариев
    24 апреля 2024, 18:10 • Новости дня

    В США назвали вывод американских войск из Нигера победой России

    FT: Вывод войск США из Нигера можно считать стратегической победой России

    В США назвали вывод американских войск из Нигера победой России
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Соединенных Штатов о выводе своих войск из Нигера стало стратегической победой России, которая предоставляет своему союзнику системы ПВО и войска, пишет газета The Financial Times.

    Издание пишет, что российский самолет «без особой помпы» переправил в столицу Нигера Ниамей системы ПВО и войска, что стало «последним похоронным звоном» для присутствия военных США в этой стране, пишут «Известия» со ссылкой на The Financial Times.

    Старший аналитик Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагим Яхая считает, что Москва «защищает режим» Ниамея, поэтому между Россией и Нигером образовалась тесная связь. Кроме того, по мнению Яхая Ибрагима, роль России заключается в обеспечении от нападения с воздуха, то есть обеспечение противовоздушной обороны.

    Ранее делегация Пентагона прибыла в Нигер для «упорядоченного вывода» сил США из страны. Также стало известно о намерении США вывести тысячу военных из Нигера в ближайшее время. Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему США изгнали из Африки.

    23 апреля 2024, 06:57 • Новости дня
    Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России

    Такер Карлсон обвинил правящий класс США в намерении украсть замороженные российские активы

    Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России
    @ EPA/TACC

    Tекст: Антон Антонов

    США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон сказал, что соответствующий законопроект дает Белому дому возможность перевести активы «в специальный фонд для Украины». «Это будет 8 млрд долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Карлсон, указанные средства США хотят перевести на Украину, поскольку американскому «правящему классу гораздо легче воровать, когда они находятся в офшорах».

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.

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    23 апреля 2024, 11:11 • Новости дня
    США пригрозили банкам Китая отключением от доллара

    WSJ: США могут ввести санкции против банков Китая за торговлю с Россией

    США пригрозили банкам Китая отключением от доллара
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    США могут ввести санкции против китайских банков, которые содействуют торговле КНР с Россией, сообщили источники The Wall Street Journal.

    Ограничения могут затронуть те финансовые учреждения, которые, как полагают в США, помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения в РФ. Целью санкций станет отключение этих банков от долларовой системы, что ограничит их возможности на мировом рынке, передает ТАСС содержание публикации WSJ.

    Такие меры могут быть предприняты, если дипломатические усилия по убеждению Китая отказаться от торговли с Россией чувствительными товарами не принесут результатов. По данным издания, американские чиновники на частных встречах и телефонных переговорах в последнее время «усилили давление на Пекин», предупреждая о готовности Вашингтона ввести рестрикции против китайских банков.

    Однако, как отмечает газета, подобные усилия «приводили к кратковременным результатам». Некоторые китайские банки, как утверждает издание, действительно отказывались от участия в торговле с РФ, но на их место затем приходили «малоизвестные региональные» учреждения, которые «меньше работают с долларом и, следовательно, меньше опасаются санкций со стороны США». В связи с этим, по словам неназванного американского чиновника, США пытаются убедить страны Европы также оказать давление на Китай, поскольку, по мнению США, Европа имеет большее дипломатическое влияние на Пекин.

    Ранее США заявили, что хотят создать как можно более широкую коалицию, чтобы повлиять на экономическую политику Китая.

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    22 апреля 2024, 08:37 • Новости дня
    Володин сделал три вывода на основе принятого в США решения об активах России
    Володин сделал три вывода на основе принятого в США решения об активах России
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На основе принятого парламентом США решения о замороженных активах России можно сделать три вывода, ими поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Во-первых, США пошли на откровенную кражу, их решение является неправовым, написал он в Telegram.

    По мнению Володина, такой шаг подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Закон разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Также спикер ГД отметил ущерб, который будет нанесен мировому праву.

    «У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», – подчеркнул он.

    Во-вторых, в США находится только 5-6 млрд долларов России из заблокированных по всему миру 280 млрд долларов. Основная часть активов (210 млрд евро) заморожена в Евросоюзе.

    США приняли закон о конфискации активов, чтобы вынудить ЕС пойти на аналогичный шаг, который разрушительно скажется на европейской экономике.

    В-третьих, принятие закона указывает на то, что Вашингтон уже не верит в победу Украины, поэтому готов давать деньги только в кредит, который Киеву придется возвращать, либо не свои, когда речь идет о передаче российских активов.

    Напомним, 20 апреля палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.

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    22 апреля 2024, 03:27 • Новости дня
    Симоньян назвала истинных правителей США

    Симоньян заявила о правлении в США «конгломерата жирных котов»

    Симоньян назвала истинных правителей США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенными Штатами управляют не президент и Конгресс США, а «конгломерат жирных котов», заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян заявила, что один из ее любимых персонажей американской истории генерал Смедли Батлер в книге «Война – это рэкет» объяснил, почему «война не закончится», если это будет зависеть от США, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

    По ее словам, США «управляет конгломерат жирных котов», для которых война всегда была и будет «супервыгодна». Она привела слова генерала о том, что на службе тот «помог изнасиловать полдюжины Центрально-Американских государств», но в результате осознал, что «защищал интересы жирных котов», а не страны, «был рэкетиром и гангстером».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что на Украине можно наблюдать излюбленную колониальную политику США: большая часть выделяемых Киеву средств остается в ВПК США, а Украину «обкладывают долгами», она должна воевать до последнего украинца.

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    22 апреля 2024, 23:46 • Новости дня
    Госдеп обвинил власти Украины в нарушении прав человека

    Госдепартамент США признал многочисленные нарушения прав человека со стороны официальных лиц на Украине

    Госдеп обвинил власти Украины в нарушении прав человека
    @ Oleksandr Rupeta/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине зафиксированы многочисленные серьезные нарушения прав человека с участием украинских официальных лиц, заявил Госдеп США.

    В докладе госдепартамента о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года говорится, что получены «достоверные сообщения» о похищениях, пытках, жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении, угрожающих жизни условиях содержания в тюрьмах на Украине, передает РИА «Новости».

    Кроме того, имели место случаи произвольных арестов и задержаний, проблемы с независимостью судебной системы, ограничения свободы выражения, в том числе, журналистов. Также подчеркивается «серьезная коррупция в правительстве».

    Указывается на «серьезное вмешательство в свободу мирных собраний и объединений, ограничения свободы передвижения». На Украине выявлено широкомасштабное гендерное насилие, систематические ограничения свободы объединений работников, «наихудшие» формы детского труда.

    Как заявил Госдеп, часть проблем связана с режимом военного положения. Вашингтон считает, что украинские власти зачастую не давали адекватный ответ на ситуацию для установления личности виновных чиновников и привлечения их к ответственности.

    Кроме того, Госдеп заявил, что Россия также допускала нарушения прав человека в рамках конфликта на Украине.

    В марте в ООН опубликовали доклад, в котором признается, что власти Украины пытают людей, подозреваемых ими в сотрудничестве с Россией.

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    23 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Политолог объяснил доклад Госдепа о нарушениях прав человека на Украине

    Политолог Скачко: Западные страны до сих пор не признали реального масштаба нарушений прав человека на Украине

    Политолог объяснил доклад Госдепа о нарушениях прав человека на Украине
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Публикация доклада о нарушениях прав человека на Украине упрощает США контроль над офисом Зеленского. В случае если строптивые партнеры начнут перечить Вашингтону, Белый дом просто укажет им на пренебрежение принципами демократии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Госдепе США заявили о многочисленных нарушениях прав человека на Украине.

    «В отношениях с Украиной США придерживаются классической тактики диалога «белого человека» и «аборигена». Или метода «кнута и пряника». Сначала Вашингтон одобрил очередной транш офису Зеленского, заверив его в абсолютной поддержке в рамках противостояния с Россией, а потом обвинил в нарушении прав человека», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Местному руководству не дают расслабиться. Штаты как бы напоминают Киеву, что главным в диалоге остается Белый дом. И если строптивые партнеры попробуют выйти из-под контроля гегемона, то их ждет реальное наказание. Тем более у Зеленского действительно «рыльце в пушку», – отмечает он.

    «В случае если его дерзость превысит все границы дозволенного, обвинения в пренебрежении институтами демократического общества уже будут подготовлены. Однако в действиях Вашингтона имеется и другой мотив. США вспомнили о собственной репутации», – акцентирует собеседник.

    «Дело в том, что игнорировать репрессии на Украине становится очень трудно. Рано или поздно скандал вокруг действий офиса Зеленского может разгореться с невиданной силой. В этом случае Белый дом сможет сослаться на заявления Госдепартамента со словами: «А мы об этом еще давно предупреждали». Другими словами, они увеличивают возможности для маневра», – подчеркивает эксперт.

    «Однако, несмотря на то что нарушения прав человека признают уже и США, и ООН, реальных масштабов трагедии до сих пор никто не назвал. Западные страны сознательно преуменьшают вину украинского руководства, поскольку публикация действительного положения дел может значительно осложнить процессы согласования помощи офису Зеленского», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Госдепартаменте США заявили о многочисленных нарушениях прав человека на Украине. В докладе ведомства отмечается, что по состоянию на конец 2023 года были получены «достоверные сообщения» о целом ряде фактов вопиющих действий со стороны правоохранительных органов страны.

    Так, имели место похищения, пытки, унижающее человеческое достоинство обращение с заключенными, а также низкое качество условий содержания в тюрьме, несущее угрозы для жизни. Госдеп также рапортует о наличии произвольных арестов и задержаний, а также о проблемах с независимостью судебной системы.

    Дипведомство подчеркивает серьезную коррупцию правительства и ограничение свободы выражения, в том числе и среди журналистов. Отдельно описываются случаи широкомасштабного гендерного насилия, «наихудшие» формы детского труда и систематическое ограничение деятельности объединений работников.

    Тем не менее в США оговариваются, что многие из указанных проблем могут быть связаны с режимом военного положения. Но в документе указано, что местные власти зачастую не давали адекватного ответа на ситуацию для установления виновных чиновников и привлечения их к ответственности.

    Тема нарушений прав человека на Украине не в первый раз поднимается международным сообществом. Так, в марте ООН также публиковала доклад о репрессиях в отношении лиц, сотрудничавших с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала его положения.

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    24 апреля 2024, 10:29 • Новости дня
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Военная помощь США Украине укрепит иссякающие ресурсы ВСУ, однако не позволит им перейти в контрнаступление, пишет Politico.

    По мнению экспертов издания, у киевского командования будет недостаточно сил для чего-то большего, чем просто укрепление своей обороны, передает ТАСС.

    Ссылаясь на слова экс-министра обороны Украины Алексея Резникова о причинах неудач ВСУ, газета подчеркивает, что провальное контрнаступление прошлого года изначально было «слишком разрекламировано, а ожидания – завышены».

    Эксперты Politico также отметили, что помощь США не позволит Украине изменить ход военных действий.

    Несмотря на то, что Пентагон заявил о готовности поставить оружие Киеву в течение нескольких дней, у ВСУ возникнут новые проблемы – с тыла.

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    22 апреля 2024, 19:54 • Новости дня
    Делегация Пентагона прибыла в Нигер для вывода войск США
    Делегация Пентагона прибыла в Нигер для вывода войск США
    @ Beata Zawrzel/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация Пентагона прибыла в Нигер по вопросу «упорядоченного вывода» сил США из страны, сообщил американский чиновник.

    Он подтвердил, что небольшая делегация из Минобороны США и Africom обсуждают детали вывода американских военных, передает РИА «Новости».

    Ранее журналист New York Times Эрик Шмитт заявил, что США сообщили Нигеру о намерении вывести тысячу военных из страны в ближайшее время.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему США изгнали из Африки.

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    24 апреля 2024, 09:27 • Новости дня
    В США обеспокоились угрозой теракта по сценарию московского «Крокуса»

    Глава ФБР Рэй: США встревожены риском атаки, аналогичной теракту в «Крокусе»

    В США обеспокоились угрозой теракта по сценарию московского «Крокуса»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что власти США всерьез обеспокоены возможностью проведения теракта, подобного тому, что произошел в московском «Крокус Сити Холле».

    Рэй в интервью телеканалу NBC заявил, что США все больше обеспокоены угрозой «какой-либо скоординированной атаки» на своей территории. И это, по его словам, может «не сильно отличаться от того, что мы видели в концертном зале в России», передает Ura.ru.

    По словам Рэя, риск террористической атаки в США увеличился после начала военной операции Израиля против Палестины осенью прошлого года. Он выразил опасения, что особенно высок уровень угрозы со стороны одиночных исполнителей и малых экстремистских групп.

    Рей и ранее заявлял о возросшей угрозе террористической атаки в США после нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

    Напомним, в результате совершенного теракта в концертном зале 22 марта погибли 144 человека.

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    22 апреля 2024, 12:38 • Новости дня
    Bloomberg оценил влияние новой помощи Украине от США на ход конфликта

    Bloomberg: Новая помощь Украине от США едва ли может переломить ход конфликта

    Bloomberg оценил влияние новой помощи Украине от США на ход конфликта
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Bloomberg полагает, что новый пакет военной помощи Украине, одобренный Палатой представителей Конгресса США, не позволит Киеву коренным образом изменить обстановку на поле боя.

    Новая помощь стала для ВСУ «спасательным кругом», но «сама по себе ситуация на поле боя не изменится», передает ТАСС выводы агентства.

    По мнению научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, Киеву потребуются дополнительные поставки американского вооружения, если он рассчитывает на нечто большее, чем просто замедлить темпы наступления российских войск.

    Однако выделение еще одного пакета помощи Украине в 2025 году или позже станет «непростой задачей» для США из-за противодействия республиканцев в Конгрессе, полагает специалист.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден пытается затянуть конфликт на Украине до выборов главы американского государства, чтобы сохранить власть.

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    23 апреля 2024, 14:04 • Новости дня
    Пекин обвинил США в лицемерии из-за помощи Украине

    В МИД Китая назвали «лицемерной» критику со стороны США отношений Китая с Россией

    Пекин обвинил США в лицемерии из-за помощи Украине
    @ WU HONG/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты представляют проект помощи Украине, критикуя при этом нормальные отношения России и Китая, заявил спикер китайского МИД Ван Вэньбинь.

    США одновременно представляют законопроект о крупномасштабной помощи Украине и критикуют «нормальное торгово-экономическое взаимодействие» России и Китая, что является лицемерием, заявил спикер китайского МИД Ван Вэньбинь, передает РИА «Новости».

    Вэньбинь добавил, что США «должны прекратить безосновательно вмешиваться в отношения между другими странами».

    Ранее США заявили, что могут ввести санкции против китайских банков, которые содействуют торговле КНР с Россией. В США заявили, что хотят создать как можно более широкую коалицию, чтобы повлиять на экономическую политику Китая.

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    22 апреля 2024, 11:22 • Новости дня
    Лавров рассказал о шулерстве Запада в ядерной сфере

    Лавров: Запад продвигает шулерские схемы в сфере новых ограничений на ядерные арсеналы

    Tекст: Ольга Никитина

    Возглавляемый США коллективный Запад циничным образом сочетает демонтаж соглашений в области ядерного сдерживания, которые мешали Вашингтону, с продвижением откровенно шулерских схем, которые создают преимущества для американцев, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    В видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что целью США является одностороннее военное превосходство, которое возникнет в результате ограничений на ядерные арсеналы оппонентов. Текст заявления Лаврова опубликован на сайте МИД.

    Министр отметил также, что никакой основы для диалога США в условиях тотальной гибридной войны, которая ведется против России, не существует. США пытаются представить тематику контроля над вооружениями и в целом вопросы стратегической стабильности как нечто находящееся в отрыве от других аспектов межгосударственных отношений, указал Лавров.

    США и их натовские сателлиты, по словам главы внешнеполитического ведомства, по-прежнему одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение». Западники, подчеркнул Лавров, опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав.

    По словам Лаврова, Россия готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), когда это же сделают США.

    Ранее исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд и замглавы МИД Сергей Рябков провели встречу на полях Московской конференции по нераспространению.

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    23 апреля 2024, 09:20 • Новости дня
    Reuters: США слишком поздно одобрили помощь Украине

    Reuters: США слишком поздно одобрили помощь Украине, будущее страны неопределенно

    Tекст: Александра Юдина

    Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении Украине доппомощи в размере 60 млрд долларов слишком поздно, ситуация на фронте уже сложилась не в пользу Украины, пишет Reuters.

    По мнению экспертов издания, эта помощь может быть уже не так эффективна, так как она прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России, передает РИА «Новости».

    При этом опрошенные газетой эксперты выразили сомнения, что после этого  законопроекта последует хоть какая-нибудь помощь.

    В материале указано, что Украину ожидают неопределенности, так как возможный будущий президент США Дональд Трамп уже высказывал скептицизм относительно объемов помощи Киеву.

    Напомним, Палата представителей США после затяжных споров одобрила новую военную помощь Украине.

    Следом глава британского правительства Риши Сунак пообещал Украине самый крупный за всю историю Великобритании пакет военной помощи.

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    22 апреля 2024, 12:41 • Новости дня
    В Кремле назвали незаконным решение США об изъятии активов России

    Песков пообещал, что законопроект США об изъятии активов России станет предметом судебных разбирательств

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов, этот вопрос станет предметом судебных разбирательств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы очень скептически к этому относимся, это не что иное, как слом всех основ экономической системы», – сказал он.

    Песков подчеркнул, что решение США является посягательством на государственную собственность, на государственные авуары и на частную собственность, передает ТАСС.

    Ситуацию нельзя ни в коем случае считать законной. Действия США будут предметом судебных разбирательств», пообещал представитель Кремля.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятая палатой представителей конгресса США инициатива об изъятии российских активов разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система.

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    22 апреля 2024, 04:27 • Новости дня
    Мировые траты на оборону достигли рекорда

    SIPRI сообщил о рекордных тратах государств на оборону в 2023 году

    Tекст: Антон Антонов

    В 2023 году мировые траты на оборону достигли рекордного уровня – 2,44 трлн долларов, рост составил 6,8%, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

    Больше всего на оборону выделили США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония, передает РИА «Новости».

    Траты США SIPRI оценивает в 916 млрд долларов (рост на 2,3%), Китая – в 296 млрд (плюс 6%), России – 109 млрд (плюс 24% относительно 2022 года и 57% – относительно 2014 года).

    По версии SIPRI, Украина в 2023 году потратила на оборону 64,8 млрд долларов, с 2014 года траты выросли на 1270%.

    Как сообщает «Коммерсант», расходы Киева, по подсчетам SIPRI, составили 59% от российских. Однако, если учитывать военную помощь как минимум на 35 млрд долларов, то эта доля увеличивается до 91%.

    В марте SIPRI сообщал, что европейские страны в 2019–2023 годах почти удвоили (прирост на 94%) закупки вооружений в сравнении с предыдущим пятилетним периодом 2014–2018 годов.

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    Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

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    Зеленский до сих пор не понял, почему он не еврей

    Обиды президента Украины Владимира Зеленского на то, что США и страны ЕС защищают его совсем не так, как защищают Израиль, приняли комичный характер. Для такой политики со стороны Запада существует пять очевидных причин, а объяснить их Зеленскому не могут из-за политкорректности. Зато Россия – может. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Зеленского обидело, что он не еврей

      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

    • Польша запросила ядерную бомбу

      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

    • Новая эпоха в отношениях России и США

      То, что США все-таки выписали президенту Украины чек на 60 млрд долларов, одновременно присвоив замороженные активы России, означает возвращение Вашингтона к двухпартийной политике, а также то, что у американской элиты есть более-менее понятный план действий по Украине до конца года.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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