Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.6 комментариев
Путин: Все причастные к теракту в «Крокусе» должны быть наказаны
Все заказчики, спонсоры и организаторы теракта в подмосковном «Крокус сити холле» должны быть выявлены и наказаны, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам международной встречи по безопасности.
«Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления. Выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», – подчеркнул глава государства, говоря о произошедшем в «Крокусе», передает ТАСС.
Также Путин заявил, что теракты в разных частях мира организованы не только радикальными группировками, но и спецслужбами некоторых стран.
Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали 551. По делу о теракте арестованы 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителей. В Следственном комитете России заявили, что доказали связь устроивших атаку с украинскими националистами.