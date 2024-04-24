Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.6 комментариев
Путин: За терактами в разных странах стоят не только радикалы, но и спецслужбы
Теракты в разных частях мира организованы не только радикальными группировками, но и спецслужбами некоторых стран, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам международной встречи по безопасности.
«Безусловно, одной из самых серьезных угроз ХХI века остается международный терроризм. Цель совершаемых в разных регионах мира терактов, за которыми стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, – это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды», – приводит его слова ТАСС.
Путин обратил внимание, что методы преступников становятся все более изощренными и варварскими. «Это еще раз показал кровавый теракт, который произошел 22 марта в Подмосковье (атака на «Крокус Сити Холл» – прим. ВЗГЛЯД)», – констатировал президент России.