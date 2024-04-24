Глава Минздрава Крыма пообещал уйти в отставку из-за проблем с поставками лекарств

Tекст: Денис Тельманов

«Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года. Если... обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», – написал Скорупский в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в 2024 году Минздрав республики для обеспечения льготных категорий граждан в рамках федеральной и региональной льготных программ запланировал закупку порядка 1,1 тыс. наименований препаратов. На сегодняшний день министерство и предприятие «Крым-фармация» закупили 955 наименований препаратов. В то же время необходимо приобрести недостающие лекарства. По ним будет проведена процедура закупки со сроком поставки до 15 мая 2024 года.

В феврале жители республики жаловались на дефицит лекарств главе региона Сергею Аксенову.

Проблема с поставками лекарств в Крым возникла на фоне логистических сложностей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении министра сельского хозяйства республики Андрея Савчука.

Как сообщил Аксенов, руководство Минсельхоза допустило неполное кассовое освоение, в связи с чем глава ведомства Савчук, занимавший этот пост с октября 2022 года, будет освобожден от занимаемой должности

Глава Крыма также сообщил, что объявит выговор первому замминистра сельского хозяйства республики Алиме Зарединовой за некачественное выполнение должностных обязанностей, а также главе Минздрава Крыма Константину Скорупскому и первому замминистра здравоохранения Ольге Растригиной «в связи со слабой исполнительской дисциплиной».