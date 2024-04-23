Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.5 комментариев
В Австралии предупредили об использовании террористами ИИ
Глава службы разведки Австралии Берджесс заявил, что экстремисты используют ИИ для терактов
Для разработки планов по террористическим атакам экстремисты начали применять искусственный интеллект (ИИ), заявил руководитель службы разведки и безопасности Австралии Майк Берджесс.
Экстремисты используют коммерчески доступные программы ИИ, чтобы получить советы по созданию оружия и планирования терактов, сказал Берджесс, передает ТАСС со ссылкой на news.com.au.
Также радикалы используют соцсети для пропаганды своих идей. По его словам, интернет стал «самым крупным инкубатором экстремизма в мире».
Для национальной безопасности риски составляют неподконтрольные спецслужбам мессенджеры, позволяющие шифровать переписку. Их разработчики должны пойти навстречу правоохранителям, в ином случае преступники смогут уходить от ответственности, заключил глава ведомства.
Ранее в России разработали нейросеть, способную выявлять террористов и лиц, нарушающих закон.