Выдвинута новая гипотеза о возможной причине смерти Ленина

Молдавский политолог назвал цель создания оппозиционного блока «Победа»

Политолог Андриевский: Молдавская «Победа» может собрать реальную силу и выдвинуть своего кандидата в президенты

Tекст: Олег Исайченко

«Илан Шор в Молдавии спокойно никогда работать не будет. Его и его команду к власти никогда не допустят. Но на перелеты в Москву всех представителей этих партий, их проживание уходят громадные деньги. Значит, делается это все не просто так. Тем более тут в Молдавии ходят слухи, что Шор перед визитом в Москву летал на встречу к Путину в Сочи. Значит, проект серьезный», – рассказал Виталий Андриевский, глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии.

«Сейчас в Молдавии закрыты практически все телеканалы, которые так или иначе контролировал Шор. Поэтому Кишинев уже не остановится. Кроме того, надо понимать, что есть большой сценарий больших людей на Западе относительно Молдавии – и, согласно этому сценарию, России в Молдавии нет. Поэтому они дадут добро на любые меры, чтобы Россию сюда не допустить», – продолжил собеседник.

«Но у блока «Победа» есть одна очень сильная сторона, которой нет у других партий Молдавии – это так называемая избирательная сетка. Она состоит из квалифицированной команды – политтехнологов, бригадиров, агитаторов – и электорального ядра, готового проголосовать за любого кандидата. В этой «сетке» всего около трехсот тысяч человек, которые ранее хорошо отработали в Оргееве, Тараклии, Бельцах. Против них самих Кишинев уже заводил дела. Но они консолидируют всех пророссийских жителей Молдавии, а затем направят этот ресурс на другого кандидата, о котором мы, может, даже еще не слышали», – пояснил он.

«Конечно, Кишинев не может допустить, чтобы эта сетка решила судьбу референдума, президентских и парламентских выборов. Уже сейчас их в Молдавии противники называют предателями. Но для того блок «Победа» и собрался в Москве, чтобы, скажем, почти официально заверить их сторонников в поддержке властей России. Таким образом, «Победа» может аккумулировать весь потенциальный электорат, собрать реальную силу, которая поведет своего кандидата в президенты», – отметил собеседник.

«К тому же Москва может рассчитывать на то, что Игорь Додон еще соберет электорат с партией социалистов. А в итоге в Молдавии может найтись свой «Виктор Орбан», причем среди номинальных проевропейцев. Он будет махать флагом ЕС, а потом создаст с «Победой» коалицию под лозунгом: «Мы идем в Европу, но с Россией ссориться не собираемся», – резюмировал аналитик.

В Москве в выходные проходит съезд молдавских политиков и представителей общественности, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступающих против интеграции с Евросоюзом.

В мероприятии, проходящем на двух языках – русском и молдавском, приняли участие глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер, а также представители партий «Возрождение», «Шанс», «Виктория» и «Альтернативная сила спасения Молдовы», передает ТАСС. Эти партии подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».

Блок «Победа» сформирован для восстановления отношений с Россией и ЕАЭС, а также со странами СНГ, сказал Шор. По его словам, президент Молдавии Майя Санду сознательно «рубит пуповину связей» с СНГ, с Россией, с ЕАЭС.

Основная задача блока «Победа» заключается в том, чтобы продемонстрировать людям работающие и проверенные временем альтернативы. «Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать», – отметил Шор. Оппозиционер добавил, что блок объединил неравнодушных к судьбе Молдавии людей.

При этом Гуцул заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны в 2024 году из-за возрастных ограничений. «У нас есть возрастные ограничения – от 40 лет. Мне еще рано», – сказала 37-летняя Гуцул. Она добавила, что оппозиционные силы страны в скором времени объявят имя единого кандидата, отметив, что это будет «грамотный человек, имеющий цель – процветание Молдавии».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Санду нашла антироссийский козырь в борьбе за власть в Молдавии.