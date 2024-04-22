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Выдвинута новая гипотеза о возможной причине смерти Ленина
Профессор Заславский: Ленин мог умереть из-за спинной сухотки
Специалист по лечению сифилиса Денис Заславский высказал мнение, что у Владимира Ленина могла быть мягкая опухоль ткани нервной системы при третичном сифилисе, так называемая спинная сухотка.
«Реально сейчас лабораторно подтвердить диагноз Ленина невозможно. Но по косвенным клиническим симптомам, которые описывали В.М. Бехтерев, В.П. Осипов и В.И. Теребинский, можно выдвинуть ретроспективно предполагаемый диагноз. Лично моя гипотеза такова: у него был не сифилис головного мозга, а гумма – мягкая опухоль ткани нервной системы при третичном сифилисе. Так называемая спинная сухотка», – рассказал «Газете.Ru» Заславский.
Однако на данный момент найти ДНК возбудителя болезни Treponema pallidum в срезах мозга Ленина не удалось.
По словам Заславского, трепонему в срезах мозга обнаружить невозможно в принципе. «Так как произошло ингибирование (разрушение) бледной трепонемы за счет формалина. И нет результата исследования спинномозговой жидкости.
«Если бы сохранили спинной мозг Ленина, можно было бы в нем найти костную гумму или гумму мягких тканей. А если исследовать головной мозг, то гуммы там не будет. Ее там и не нашли. И действительно, по картине разрушений в мозге можно спутать сифилис с инсультами. Специфику сифилиса может подтвердить только нахождение бледной трепонемы», – объяснил Заславский.
В свою очередь ученый-генетик, научный руководитель Научного центра генетики и наук о жизни университета «Сириус», академик РАН Евгений Рогаев сообщил изданию, что из мозга Ленина была успешно выделена ДНК. «Действительно из этих срезов мозга можно выделить ДНК бактерии Treponema pallidum. Но результатов этого анализа мы не можем сообщить до опубликования научной статьи», – сообщил он.
В свою очередь академик РАН, директор Института мозга Научного центра Неврологии (в одной из лабораторий которого хранится мозг Ленина) Сергей Иллариошкин считает, что вождь умер из-за атеросклероза с кальцификацией сосудов. «Не было там никакого сифилиса. У Ленина, видимо, был тяжелый атеросклероз, связанный с генетическими особенностями. Мы нашли несколько плохих полиморфизмов, которые запускают кальциевый обмен по неблагоприятному пути», – сказал ученый.