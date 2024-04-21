В Ногинске ребенок задохнулся, застряв между лестницами кровати

СК возбудил дело после смерти в Ногинске застрявшего между лестницами кровати трехлетнего ребенка

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, трагедия произошла в квартире дома, где проживал ребенок. Отмечается, что, по предварительным данным, он спускался с верхнего яруса кровати и застрял в проеме между лестницей и ярусом, не сумев выбраться самостоятельно, передает РИА «Новости».

В пресс-службе подчеркнули, что в связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрошены родители и соседи погибшего мальчика, устанавливаются все обстоятельства трагедии, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Петербурга было обнаружено тело девятимесячной девочки, рядом с младенцем в доме находился только полуторагодовалый брат.