Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
Бегунья из Кении установила мировой рекорд в женском марафоне
Кенийская бегунья Перес Джепчирчир установила новый мировой рекорд в марафоне для соревнований, где не участвуют мужчины, сообщила Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).
Отмечается, что она пробежала 42 км 195 м за 2 часа 16 минут 16 секунд, побив рекорд своей соотечественницы Мэри Джепкосгеи Кейтани (2.17,01), установленный в 2017 году, передает РИА «Новости».
Джепчирчир – действующая олимпийская чемпионка в марафоне, а также трехкратная чемпионка мира по полумарафону.
Ранее сообщалось, что нидерландская легкоатлетка Фемке Бол установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров в помещении.