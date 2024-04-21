Бегунья из Кении установила мировой рекорд в женском марафоне

В Кремле заявили о готовности ответить на закон США о конфискации активов России

Tекст: Кристина Цыцура

«Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения. И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», – сказал Песков.

По словам Пескова, решение о конфискации активов России негативно отразится на имидже Штатов и отпугнет инвесторов в эту страну, передает ТАСС.

«В любом случае если действительно речь идет о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов Америки, это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности»», – добавил представитель Кремля.



Принятый в США закон приведет к еще большему числу жертв среди украинцев по вине киевского режима, подчеркнул он.



«Это решение обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину», – сказал Песков.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила закон о конфискации замороженных активов России.