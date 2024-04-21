В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?2 комментария
США могут отправить дополнительных военных советников в свое посольство в Киеве – Пентагон
США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.
«В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве», – сказал Патрик Райдер в интервью газете Politico, передает ТАСС.
По словам Райдера, советники не будут выполнять военных обязанностей, а будут консультировать и поддерживать правительство и вооруженные силы Украины.
Источники издания сообщают, что число советников может составить до 60 человек. Они будут оказывать поддержку в логистике и осуществлять контроль за вооружениями, которые США отправляют Украине, а также помогать украинским военным в обслуживании оружия.
Ранее Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и являются «игрой с огнем».