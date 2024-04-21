США могут отправить дополнительных военных советников в свое посольство в Киеве – Пентагон

Tекст: Денис Тельманов

«В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве», – сказал Патрик Райдер в интервью газете Politico, передает ТАСС.



По словам Райдера, советники не будут выполнять военных обязанностей, а будут консультировать и поддерживать правительство и вооруженные силы Украины.

Источники издания сообщают, что число советников может составить до 60 человек. Они будут оказывать поддержку в логистике и осуществлять контроль за вооружениями, которые США отправляют Украине, а также помогать украинским военным в обслуживании оружия.

Ранее Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и являются «игрой с огнем».



