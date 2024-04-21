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    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева
    Названо число уничтоженных ВС России за два месяца Abrams на Украине
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    12 комментариев
    21 апреля 2024, 01:00 • Новости дня

    США могут отправить дополнительных военных советников в свое посольство в Киеве – Пентагон

    Tекст: Денис Тельманов

    США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

    «В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве», – сказал Патрик Райдер в интервью газете Politico, передает ТАСС

    По словам Райдера, советники не будут выполнять военных обязанностей, а будут консультировать и поддерживать правительство и вооруженные силы Украины.

    Источники издания сообщают, что число советников может составить до 60 человек. Они будут оказывать поддержку в логистике и осуществлять контроль за вооружениями, которые США отправляют Украине, а также помогать украинским военным в обслуживании оружия.

    Ранее Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и являются «игрой с огнем».


    20 апреля 2024, 15:47 • Новости дня
    В ВСУ назвали потерю Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»

    CNN: Потеря Украиной Часова Яра станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»

    В ВСУ назвали потерю Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»
    @ Radio Free Europe/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Потеря ВСУ Часова Яра, который является одним из ключевых рубежей, обернется «серьезным сдвигом» для украинской армии, которая и так находится в мрачном положении, отмечает канал CNN.

    В сюжете отмечается, что ВСУ отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. По словам командира батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрия Федоренко, заняв Часов Яр, российские войска возьмут под «огневой контроль» Константиновку и Краматорск, что станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка», передает РИА «Новости».

    Кроме того, еще одно ключевое место, по словам украинских военных, это село Очеретино, взяв которое, российская армия сможет контролировать жизненно важные для ВСУ логистические маршруты.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что ВСУ под Часовым Яром находятся в крайне тяжелом положении: нет людей, техники, разведки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом Часов Яр будет освобождать Российская армия.

    Коментарии (3)
    20 апреля 2024, 15:26 • Новости дня
    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет

    NI: Российский бомбардировщик Ту-160М2 вызывает серьезные опасения западных стран

    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новые российские модернизированные Ту-160М2, известные как «Белые лебеди», обладают мощным наступательным потенциалом, опережают аналоги США и представляют серьезную угрозу для Запада, пишет The National Interest.

    В издании отметили новые «Белые лебеди» смогут запускать гиперзвуковые ракеты и нести шесть различных типов вооружений, в том числе, ядерную Х-102. Автор статьи добавил, что для того, чтобы противостоять российскому самому грозному в мире российскому бомбардировщику, нужно обновить его американские аналоги, передает РИА «Новости».

    При это эксперты сомневаются, что в ближайшее время американские ВВС смогут модернизировать свои самолеты, поэтому русские получат ключевое преимущество перед Западом.

    «Белый лебедь» – самый габаритный, самый тяжелый, самый быстрый и мощнейший сверхзвуковой бомбардировщик в мире. Ту-160 может нести до 12 крылатых ракет. В частности, применяются Х-15, до того – Х-45 и Х-55.

    Сейчас его оснащают и ракетами Х-101. В ядерном исполнении ее индекс Х-102. Она способна поражать цели на дальности до 5500 км. Кроме того, в составе вооружения могут быть авиабомбы и мины. В 2023 году Ту-160 стали вооружать ракетами Х-БД, способными уничтожать цели на дальности свыше 6 500 км.

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    20 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Стали известны подробности расстрела отцом и сыном полицейского в Винницкой области

    «Страна.ua»: Полицейского под Винницей на блокпосту расстреляли служащие в ВСУ отец и сын

    Стали известны подробности расстрела отцом и сыном полицейского в Винницкой области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Блокпост в Винницкой области расстреляли отец и сын, которые служат в 28-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), они перевозили что-то запрещенное, сообщили украинские СМИ.

    По данным СМИ, мужчин попросили открыть ящики, которые были у низ в багажнике, но военные напали на полицейских, передает «Газета.Ru».

    Украинское информагентство УНИАН сообщило, что сейчас застреливших полицейского ищут. В Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция, разослана ориентировка во все региональные подразделения нацполиции, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что группа неизвестных в военной форме застрелила полицейского на блокпосту между селами Флорино и Еланец в Винницкой области Украины, второй полицейский получил ранения.

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    20 апреля 2024, 11:15 • Новости дня
    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России

    Депутат Ивлев: НАТО планирует удары ВСУ по России во время командно-штабных игр

    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России
    @ Dirk Waem/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары украинских войск по территории России планируются во время командно-штабных игр в интересах ВСУ на картах российских регионов генералами НАТО под руководством США, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

    Ивлев отметил, что заявления Йенса Столтенберга о якобы законных ударах ВСУ по России, можно назвать признанием в том, что НАТО координирует действия Украины. По его словам, натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят учения на картах Крыма, ДНР, ЛНР, Белгородской и Брянской и других областей, после чего дают команды главкому ВСУ Александру Сырскому, передает РИА «Новости».

    Также депутат заявил, что украинских летчиков и специалистов ПВО обучают на авиабазе Рамштайн натовские инструкторы, а на полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard. По его словам, спутники и беспилотники США передают разведданные и оказывают навигационную поддержку при нанесении ударов ВСУ по России.

    Ивлев считает, что своими заявлениями о легитимности ударов ВСУ, он разрешил Киеву и в дальнейшем продолжать террористические атаки России.

    Ранее Столтенберг заявил, что альянс считает законными удары Украины «по военным целям в глубине территории России».

    До этого Столтенберг заявлял, что союзникам, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, следует выбрать Украину, которой нужно больше оружия.

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    20 апреля 2024, 21:19 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности ответить на закон США о конфискации активов России
    В Кремле заявили о готовности ответить на закон США о конфискации активов России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США ответят за решение конфисковать собственность России, Москва будет принимать меры, отвечающие ее интересам без ограничения по времени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения. И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», – сказал Песков.

    По словам Пескова, решение о конфискации активов России негативно отразится на имидже Штатов и отпугнет инвесторов в эту страну, передает ТАСС.

    «В любом случае если действительно речь идет о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов Америки, это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности»», – добавил представитель Кремля. 

    Принятый в США закон приведет к еще большему числу жертв среди украинцев по вине киевского режима, подчеркнул он.

    «Это решение обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину», – сказал Песков.

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила закон о конфискации замороженных активов России.

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    20 апреля 2024, 10:06 • Новости дня
    Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины
    Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа неизвестных в военной форме застрелила полицейского на блокпосту между селами Флорино и Еланец в Винницкой области Украины, сообщают украинские СМИ.

    По данным журналистов, внедорожник в защитном окрасе был остановлен для проверки документов, передает РИА «Новости». Злоумышленники открыли огонь по полицейским, в результате чего один из стражей порядка погиб, а второй получил ранения и был госпитализирован.

    После нападения на блокпост мужчины на внедорожнике направились в сторону Одесской области.

    В прошлом году иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области.

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    20 апреля 2024, 17:50 • Новости дня
    Названо число уничтоженных ВС России за два месяца Abrams на Украине

    NYT: Россия уничтожила пять переданных США Украине танков Abrams за два месяца

    Названо число уничтоженных ВС России за два месяца Abrams на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США, еще как минимум три получили «незначительные повреждения» с начала этого года, сообщает газета The New York Times (NYT).

    По данным источников NYT, для атаки на танки ВС России используют беспилотники, передает ТАСС.

    В статье также говорится, что от российских ударов пострадали и немецкие танки Leopard, по меньшей мере 30 из них были уничтожены на украинской территории.

    Ранее в США рассказали об уязвимости танков Abrams перед дешевыми дронами.

    Коментарии (3)
    20 апреля 2024, 20:42 • Новости дня
    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева

    Палата представителей США одобрила закон о конфискации активов России в пользу Киева

    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.

    За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против, передает РИА «Новости».

    Сейчас документ направляется в сенат для рассмотрения. Законопроект содержит положения о конфискации активов России, включая «запрет на разморозку суверенных российских активов» и «использование активов для восстановления Украины».

    Ранее в МИД России посягательство Запада на российские активы назвали воровством.


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    20 апреля 2024, 13:52 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу

    Подполье: Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу

    Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Целью удара ВС России по Южному был Одесский припортовый завод, располагающийся вплотную к Южному порту, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники Лебедева уточнили, что был нанесен удар по Одесскому припортовому заводу, который находится впритык к Южному, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщал, что ВС России ударили по порту города Южный, и уничтожили ангар с водными беспилотниками.

    Также Лебедев сообщил, что ВС России уничтожили склад с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессы.

    Коментарии (5)
    20 апреля 2024, 11:33 • Новости дня
    Экс-советник НАТО: Запад не знает, как выйти из конфликта на Украине

    Экс-советник НАТО Жак Бо: Запад не знает, как выйти из конфликта на Украине

    Экс-советник НАТО: Запад не знает, как выйти из конфликта на Украине
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Запада отсутствует стратегия выхода из конфликта на Украине, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо.

    «У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода. Более того, есть некий самообман, что Украина все еще может победить», – сказал он в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, передает РИА «Новости».

    По словам Бо, западные страны с самого начала конфликта были уверены, что смогут сломить Россию с помощью санкций, поэтому даже не задумывались о достижении победы военным путем.

    «С самого начала они думали, что смогут победить санкциями. Они думали, что Россия рухнет через два-три месяца. Но этого не произошло», – указал он.

    Кроме того, Бо подчеркнул, что ситуация для украинской армии ежедневно ухудшается, а российские войска постепенно продвигаются вперед.

    Ранее в G7 заявили о способности России закончить конфликт на Украине «уже сегодня».

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    20 апреля 2024, 07:43 • Новости дня
    США запустили производство обогащенного урана

    США произвели первую партию обогащенного урана на новом заводе в Огайо

    США запустили производство обогащенного урана
    @ Uwe Kraft/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    США на заводе в штате Огайо произвели первые 90 кг обогащенного урана, они планируют к концу года довести объем до одной тонны, заявил президент страны Джо Байден.

    «Могу объявить, что завод на юге Огайо произвел первые 200 фунтов (около 90 кг) мощного обогащенного урана, предприятие работает над тем, чтобы до конца года произвести почти тонну», – цитирует Байдена РИА «Новости»

    По его словам, такого объема «достаточно, чтобы обеспечить энергией 100 тыс. домов». Президент США подчеркнул, что производство обогащенного урана поможет стране «снизить зависимость от импорта нефти».

    Ранее глава американского управления по ядерной энергетике Кэтрин Хафф заявляла, что США с союзниками намерены добиться возможности производства низкообогащенного урана, используемого для топлива АЭС, чтобы освободиться от зависимости от российских поставок.

    В настоящее время Россия является основным поставщиком обогащенного урана для США, обеспечивая топливом более 90 коммерческих реакторов.

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    20 апреля 2024, 14:01 • Новости дня
    ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ

    ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска поразили хранилище авиатоплива воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, была поражена также живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах.

    Средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотников, а также пять управляемых авиационных французских бомб Hammer»

    Всего с начала СВО были уничтожены 591 самолет, 270 вертолетов, 22095 беспилотников, 506 ЗРК, 15812 танков и других бронемашин, 1267 машин РСЗО, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21183 единицы спецтехники.

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    20 апреля 2024, 18:48 • Новости дня
    ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ

    ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российская армия уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 украинских сил, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    Речь идет о самолетах, которые вылетали с авиабазы под Днепропетровском, передает РИА «Новости» его слова.

    «Это та часть стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ», – рассказал аналитик.

    Также Меркуриса добавил, что ВСУ лишись четырех установок ПВО С-300.

    Ранее в Киеве назвали потерю Украиной Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка».

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    20 апреля 2024, 09:50 • Новости дня
    США нашли способ увеличить доходы от российских активов

    FT: США предложили Европе снизить налоги на доходы от российских активов

    США нашли способ увеличить доходы от российских активов
    @ Walter G. Allgower/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США предложили снизить налоги на доходы от замороженных российских активов в Европе в рамках предложений о финансировании Украины через займы под будущие доходы, что высвободит дополнительно еще 50 млрд долларов, пишет The Financial Times.

    Заместитель советника по национальной безопасности США по международной экономике Далип Сингх заявил, что доходы от активов могут отправить для помощи Украине уже в этом году, если снизить налоги на доходы от активов, передает Ura.ru со ссылкой на The Financial Times.

    Ранее главы государств и правительств стран ЕС сочли, что предложения ЕК по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо одобрить как можно скорее.

    Напомним, Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала воровством посягательство Запада на российские активы, и предупредила о зеркальном ответе России.

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    20 апреля 2024, 10:28 • Новости дня
    Потомок Наполеона предупредил об опасности конфликта с Россией

    Внучатый племянник Наполеона предупредил о беспрецедентных последствиях конфликта с Россией

    Потомок Наполеона предупредил об опасности конфликта с Россией
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат объявил о своем участии в выборах в Европарламент и предупредил об опасности скатывания Европы в войну с Россией в условиях существования ядерного оружия.

    В своей статье, опубликованной в журнале Revue Politique et Parlementaire, Мюрат выразил обеспокоенность курсом Европы, ведущим к потенциальному военному столкновению с Россией, учитывая наличие ядерного оружия.

    Политик считает, что «французская нация ускоряет свое падение» и рискует быть втянутой в войну с разрушительными и беспрецедентными последствиями». По его словам, Франция разрушается сторонниками «федералистской Европы», призвав к восстановлению власти наций перед лицом «деспотичной евробюрократии», состоящей из технократов без какой-либо демократической легитимности, передает РИА «Новости».

    Мюрат назвал использование украинского конфликта европейскими бюрократами нечестным аргументом, осудил «фанатиков федералистской Европы» за критику тех, кто выступает за дипломатию и переговоры. По словам политика, нужно принять все возможности для достижения прочного мира.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад находится в шаге от отправки войск на Украину, что «утянет Европу на дно».

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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